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Gündem Üç kilometrelik kovalamaca sonrası durdurulan araçtaki maske kutusundan uyuşturucu çıktı
ADANA

Üç kilometrelik kovalamaca sonrası durdurulan araçtaki maske kutusundan uyuşturucu çıktı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil 3 kilometrelik kovalamaca sonrasında kıskıvrak yakalandı. Polis otomobilde arama yaptığında, maske kutusunun içerisine gizlenmiş bir miktar metanfetamin ile kubar esrar ele geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Üç kilometrelik kovalamaca sonrası durdurulan araçtaki maske kutusundan uyuşturucu çıktı
Kovalamaca sonucu yakalanan otomobildeki maske kutusundan uyuşturucu çıktı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri 01 AHA 710 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

Otomobil sürücüsü Miraç Cankut Y. (20) polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre kaçabilen sürücü Miraç Cankut Y., Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Seyhan Devriye Ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobildeki maske kutusundan uyuşturucu çıktı.
Kovalamaca sonucu yakalanan otomobildeki maske kutusundan uyuşturucu çıktı.

Polise zorlu çıkaran Miraç Cankut Y. ile yolcu konumundaki Oğuzhan K. (21) kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobildeki maske kutusundan uyuşturucu çıktı.
Kovalamaca sonucu yakalanan otomobildeki maske kutusundan uyuşturucu çıktı.

Polis arabada yaptığı aramada, maske kutusunun içerisine zulalanmış satışa hazır halde olan bir miktar kubar esrar ile metanfetamin ele geçirdi.

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobildeki maske kutusundan uyuşturucu çıktı
Kovalamaca sonucu yakalanan otomobildeki maske kutusundan uyuşturucu çıktı

Şüpheliler gözaltına alınırken sokağa çıkma yasağından da para cezası kesildi.

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