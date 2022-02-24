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ANKARA

Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

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Haber Merkezi DHA
Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
PKK'dan kaçan üç örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmalarıyla PKK'dan kaçan üç terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan üç terör örgütü mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensuplarının, 2014 ve 2015 yıllarında PKK'ya katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmalarıyla bu yılın başından itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 16'ya yükseldi.

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