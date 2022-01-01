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Üç padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gördü: Ben Osmanlı'dan kalmayım

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde yaşayan, sağlıklı beslenerek ömrü boyunca ciddi bir hastalıkla karşılaşmayan ve bir asır boyunca oruçlarını hiç aksatmayan 112 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin, "Ben Osmanlı’dan kalmayım" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Üç padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gördü: Ben Osmanlıdan kalmayım - Ordu haberleri
Vali Sonel, daha sonra Birebir Mahallesi'nde yaşayan 14 çocuk ve çocuklarının torunları da dahil 145 torunu olan 112 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin'in evine gitti.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Mesudiye ilçesini ziyareti sırasında Birebir Mahallesi’nde yaşayan, 14 evladı ve 145 torunu olan 112 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin’i de evinde ziyaret etti.

Bir asrı geçen ömründe 3 padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gören Mehmet Niyazi Metin’e, "Biz buraya senin duanı almaya geldik" diyen Vali Tuncay Sonel, bir süre Mehmet Niyazi dede ile sohbette bulundu.

“Ben Osmanlı’dan kalmayım” diyen Mehmet Niyazi dedenin 112 yıllık ömründe yaşadığı anılarını ve hatıralarını dinleyen Vali Sonel, Mehmet Niyazi dedeye sağlıklı ömürler dileğinde bulundu.

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