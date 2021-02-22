​Üç poğaça iki simide 6 bin lira Üç poğaça iki simide 6 bin lira Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler can yakan para cezalarıyla karşılaştı. İstanbul Beşiktaş’ta 3 poğaça 2 simit almak için dışarı çıktıklarını söyleyen iki arkadaşa 6 bin lira ceza kesildi. Halit Er, “Yapacak bir şey yok, emir demiri keser” dedi.

Haber Merkezi 22 Şubat 2021, 00:00 Son Güncelleme: 22 Şubat 2021, 00:54 Yeni Şafak