Gündem Üç poğaça iki simide 6 bin lira
İSTANBUL

​Üç poğaça iki simide 6 bin lira

Üç poğaça iki simide 6 bin lira

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler can yakan para cezalarıyla karşılaştı. İstanbul Beşiktaş’ta 3 poğaça 2 simit almak için dışarı çıktıklarını söyleyen iki arkadaşa 6 bin lira ceza kesildi. Halit Er, “Yapacak bir şey yok, emir demiri keser” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul’da da ekipler, yasağı suistimal edenlere göz açtırmadı.
İstanbul’da da ekipler, yasağı suistimal edenlere göz açtırmadı.

Türkiye’nin dört bir yanında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere cezai işlem uygulandı. İstanbul’da da ekipler, yasağı suistimal edenlere göz açtırmadı.

İstanbullular yasaklara rağmen yine sokaklarda
GÜNDEM
İstanbullular yasaklara rağmen yine sokaklarda

Beşiktaş’ta poğaça almak için dışarı çıktıklarını söyleyen iki arkadaşa market alışverişi için belirlenen saatler dışında dışarıda olduklarından dolayı Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 56 saatlik kısıtlama öncesi bilgilendirme
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı'ndan 56 saatlik kısıtlama öncesi bilgilendirme
  • Emir Emirhanoğlu, “Poğaça simit almak için dışarı çıktık, Üç poğaça iki simidi 6 bin 10 TL’ye almak zorunda kaldık” diye konuştu. Çalışma izinleri olduğunu, işlerini hallettikten sonra kahve alıp sahilde içmeye çıktıklarını söyleyen başka iki arkadaş ise, “Ödemelerimiz oluyor, ödemelerimizi almak için buraya geldik. Bu taraflardan geçerken de bir kahve alıp arabamıza geçeriz dedik ama polisler durdurdu. Aldığımız ödemeyi cezaya verdik. Biz biraz daha esneklik var zannediyorduk ama esneklik olmadığını anlamış olduk” ifadelerini kullandı.
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