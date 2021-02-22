​Üç poğaça iki simide 6 bin lira

Türkiye’nin dört bir yanında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere cezai işlem uygulandı. İstanbul’da da ekipler, yasağı suistimal edenlere göz açtırmadı.
Beşiktaş’ta poğaça almak için dışarı çıktıklarını söyleyen iki arkadaşa market alışverişi için belirlenen saatler dışında dışarıda olduklarından dolayı Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi.
- Emir Emirhanoğlu, “Poğaça simit almak için dışarı çıktık, Üç poğaça iki simidi 6 bin 10 TL’ye almak zorunda kaldık” diye konuştu. Çalışma izinleri olduğunu, işlerini hallettikten sonra kahve alıp sahilde içmeye çıktıklarını söyleyen başka iki arkadaş ise, “Ödemelerimiz oluyor, ödemelerimizi almak için buraya geldik. Bu taraflardan geçerken de bir kahve alıp arabamıza geçeriz dedik ama polisler durdurdu. Aldığımız ödemeyi cezaya verdik. Biz biraz daha esneklik var zannediyorduk ama esneklik olmadığını anlamış olduk” ifadelerini kullandı.