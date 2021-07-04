Gündem Üç yaşındaki oğlunu yaramazlık yaptı diye araçtan sarkıtan baba tutuklandı
3. SAYFA İSTANBUL

Üç yaşındaki oğlunu 'yaramazlık yaptı' diye araçtan sarkıtan baba tutuklandı

İstanbul'da 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan baba M.Ö. gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ö. ifadesinde oğlunun yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Üç yaşındaki oğlunu yaramazlık yaptı diye araçtan sarkıtan baba tutuklandı
Çocuğun araçtan sarkıtıldığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonuna yansıdı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz'da sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda, bir sürücünün seyir halindeki araçtan küçük çocuğu sarkıtmasına ilişkin çalışma başlattı.

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İstanbul'da 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan baba M.Ö. gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ö. ifadesinde oğlunun yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.


Görüntüleri inceleyen ekipler, araç plaka bilgileri üzerinden sürücünün kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli M.Ö'yü aynı gün yakaladı.

DHA

SAKİNLEŞTİRMEK İSTEMİŞ!

Şüpheli M.Ö., görüntüdeki çocuğun 3 yaşındaki öz oğlu olduğunu, gün içerisinde yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürülmesi" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ö. tutuklandı.

DHA
  • Öte yandan çocuğun araçtan sarkıtıldığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonuna yansıdı.

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