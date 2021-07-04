Üç yaşındaki oğlunu 'yaramazlık yaptı' diye araçtan sarkıtan baba tutuklandı İstanbul'da 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan baba M.Ö. gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ö. ifadesinde oğlunun yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi 04 Temmuz 2021, 14:00 Son Güncelleme: 04 Temmuz 2021, 14:22 DHA