Uçan adama Erzurum'dan rakip: Şemsiyeyle 3 metre havalandı 5 metre savruldu

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
Olay, 2 Ağustos'ta, ilçenin Yıldızkent semtindeki bir manavda meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan şemsiyeyi bırakmayan manav çalışanı evli ve bir çocuk babası Burak Abuç, onunla birlikte havalandı.
Beş metre uzaklıktaki refüje kadar sürüklendi
İş yerinin güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan olayda Abuç, manavın önünden 3 metre kadar havalanıp, 5 metre uzaklıktaki refüje kadar uçtu. Düşmesi ile şemsiyeyi bırakan Abuç yaralandı.
Gözünü hastanede açtı
İş yerinde çalıştığı arkadaşlarının ihbarıyla gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Burak Abuç, iki gün kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
'Şu an durumu iyi'
- Öte yandan olay kısada sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.