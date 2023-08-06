Uçan adama Erzurum'dan rakip: Şemsiyeyle 3 metre havalandı 5 metre savruldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen hortumda gölgelik şemsiyesiyle bir işçinin havaya uçması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Şemsiye ile birlikte havalanan Sadık Kocadallı isimli işçi, 'O gün hortum çıktı. Biz burada çalışıyorduk. Şemsiyemizi kapatalım dedik. Ben şemsiyenin üzerine çıktım. Bizi 4-5 metre havaya kaldırdı. Artık olacak gibi değil şemsiye halen gidiyor bende kendimi yere attım. Öyle bir hadise oldu. Şemsiye elektrik direğine çarptı durdu” dedi.