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ADANA

Uçan Adanalı: Sıcaklıklar 35 dereceye yükseldi ölümüne serinlik başladı

Adana’da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte gençlerin serinlemek için metrelerce yükseklikteki köprünün halatlarının üzerinden Seyhan Nehri'ne atlaması dikkat çekti

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Haber Merkezi İHA
Uçan Adanalı: Sıcaklıklar 35 dereceye yükseldi ölümüne serinlik başladı
Gençler metrelerce yükseklikten Seyhan Nehri'ne atladı.

Hava sıcaklığının Adana’da 35 dereceyi bulduğu şu günlerde özellikle gençlerin sulama kanalı ve Seyhan Nehri'ndeki tehlikeli serinliği de başladı. Bu yıl tehlikeyi biraz daha abartan gençler Seyhan ve Yüreğir ilçesini birbirine bağlayan Sinanpaşa Asma Köprüsü'nün halatlarından suya atladı.

İHA

Metrelerce yükseklikten nehre atlayan gençleri parka gezmeye gelen vatandaşlarda şaşkın bakışlarla izledi. Gençlerin nehre atlamak için halatların üzerinde korkusuzca gezmesi yürekleri ağızlara getirdi.

İHA

Bazı vatandaşların polise ihbar etmesi sonucu köprü halatlarından nehre atlayan gençler gözden kayboldu.

İHA

Adana’da 11 yılda bu şekilde serinlemek isteyen 275 kişi hayatını kaybetmişti.

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