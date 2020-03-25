Ücretli öğretmenler telafi eğitimlerinde ders verebilecek

Bakan Selçuk LGS ve YKS sınavlarına ilişkin açıklamalarda bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Selçuk, 'LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim 3 senaryomuz var. Bu anlamda sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. YKS sınavına ilişkin olarak bunun kararını ÖSYM verir. Orasıyla da istişaremiz devam ediyor' dedi.



