Ücretli öğretmenler telafi eğitimlerinde ders verebilecek

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün 'eğitim' konulu toplantı düzenledi. Toplantının sonra ermesinin ardından basın toplantısı düzenlendi. Gazetecilerden gelen ücretli öğretmenler sorusuna cevap veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlerin mevzuat gereği girdiği ders başına ödeme aldığını hatırlattı.
- Ücretli öğretmenlere maaş verilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılması gerektiğini ifade eden Bakan Selçuk, bunun için çalışacaklarını söyledi.
Evde eğitim 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada okulların 30 Nisan 2020 gününe kadar kapalı olacağını, eğitimlerin EBA üzerinden devam edeceğini söyledi.
Ücretli öğretmenler ders verecek
- Bakan Selçuk açıklamasında, EBA üzerinden videoların arttırılacağını ve ücretli öğretmenlerin ders vermesinin sağlanacağına yer verildi.