Gündem Ücretli öğretmenler telafi eğitimlerinde ders verebilecek
EĞİTİM

Ücretli öğretmenler telafi eğitimlerinde ders verebilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulunun eğitim gündemiyle toplanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ücretli öğretmenlerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Ücretli öğretmenlere maaş verilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılması gerektiğini ifade eden Bakan Selçuk, bunun için çalışacaklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün 'eğitim' konulu toplantı düzenledi. Toplantının sonra ermesinin ardından basın toplantısı düzenlendi. Gazetecilerden gelen ücretli öğretmenler sorusuna cevap veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlerin mevzuat gereği girdiği ders başına ödeme aldığını hatırlattı.

  • Ücretli öğretmenlere maaş verilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılması gerektiğini ifade eden Bakan Selçuk, bunun için çalışacaklarını söyledi.

Evde eğitim 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada okulların 30 Nisan 2020 gününe kadar kapalı olacağını, eğitimlerin EBA üzerinden devam edeceğini söyledi.

Ücretli öğretmenler ders verecek

  • Bakan Selçuk açıklamasında, EBA üzerinden videoların arttırılacağını ve ücretli öğretmenlerin ders vermesinin sağlanacağına yer verildi.

Bakan Selçuk uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini açıkladı
OYNAT 00:56
Bakan Selçuk uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Selçuk, '30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu' ifadelerini kullandı.


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