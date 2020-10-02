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EĞİTİM

Üçüncü 'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, temsil ettikleri entelektüel birikimi ve duyarlılığı sanat ve düşünce mecralarıyla topluma ulaştırmayı görev addettiklerini ifade ederek, “Eğitim temasıyla üçüncüsünü düzenlediğimiz fotoğraf yarışmamızla bir farkındalık oluşturduk. Özellikle bilginin hayatın ağırlık merkezi hâline geldiği günümüzde eğitim, artık var olmanın, var kalmanın temel unsuru olmuştur” dedi.

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Üçüncü 'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı.
Üçüncü 'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı.

3. “Eğitimden Bir Kare” Fotoğraf Yarışması ödül töreni video konferans yöntemiyle yapıldı. Dereceye giren eser sahipleri ve jüri üyelerinin katılımıyla yapılan toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, objektifleri eğitime odaklamak, emeği objektif bir şekilde görünür kılmak amacıyla böyle bir yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

  • Günümüz dünyasında insanı doğrudan saran görsel içeriklerin, en tesirli iletişim ve etkileşim malzemeleri olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti: “Görsel dünyayla kurulan ilişki biçimi, günümüzde değişen insan ve dünya ile birlikte çeşitlenen sanat türleriyle devam etmektedir. Kendine has dinamikleri, tekniği, malzemesi, amacı ve kullanımıyla modern sanatın yeni türü olan fotoğrafçılık, hayatın her anında ve alanında, gittikçe artan bir değer ve önem kazanmaktadır.”

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın.

Fotoğrafçılığın bir görme biçimi veya biçimlendirilmiş bir görme olduğunu dile getiren Yalçın, “Bütün mesele iyiyi, kötüyü, haklıyı, haksızı, bilgiyi, ahlakı, erdemi görmek, göstermek, bu bilinç ve gayret içinde olmaktır. Birinin gördüğünü başkasının görmemesindeki asıl sebep, eşyaya farklı hassasiyetlerle bakmaktır” şeklinde konuştu.

Nereden bakılırsa bakılsın fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerinden sanatla eğitim faaliyeti arasında psikolojiden pedagojiye kadar çok boyutlu bir ilişkinin ve etkileşimin bulunduğunu kaydeden Yalçın, sendika olarak, temsil ettikleri entelektüel birikimi ve duyarlılığı sanat ve düşünce mecralarıyla topluma ulaştırmayı görev addettiklerini ifade ederek, “Eğitim temasıyla üçüncüsünü düzenlediğimiz fotoğraf yarışmamızla bir farkındalık oluşturduk. Özellikle içinden geçtiğimiz koronavirüs salgını sürecinde hayatın birçok alanı ile birlikte sekteye uğrayıp uzaktan dijital uygulamanın öne çıktığı bir dönemde, eğitim düzenimizi canlı, aktif ve diri tutmanın ne ölçüde hayati olduğu anlaşılmıştır. Bu yarışma yolu ile fertten devlete, teknikten sanata bütün yönleriyle hayatı şekillendiren en etkili, köklü, kalıcı faaliyet olan eğitime bir kez daha dikkat çekmeyi başardıysak ne mutlu bize. Özellikle bilginin, bütün boyut, işlev ve bağlantılarıyla hayatın ağırlık merkezi hâline geldiği günümüzde eğitim, artık var olmanın, var kalmanın asla ihmal edilemeyecek temel unsuru olmuştur” diye konuştu.

815 katılımcının gönderdiği 2 bin 460 fotoğrafın eğitim ve estetik ölçülerinin dengesi içinde titiz bir hassasiyetle incelendiğini, dört fotoğrafın dereceye girdiğini, 29 fotoğrafın ise sergilenmeye hak kazandığını söyleyen Yalçın, yarışmaya katılanlara, her biri birbirinden değerli fotoğrafları ince bir dikkatle dereceleyen jüri üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Ali Yalçın’ın ardından, jüri üyeleri Fırat Yurdakul, İsmail Küçük, Tekin Ertuğ ve dereceye giren eser sahipleri de söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

Yarışmada, Muğla’dan “Her şey ‘Gamze de okula gitsin’ diye” fotoğrafıyla Osman Akça birinci, Aydın’dan “Sevgi” fotoğrafıyla Mehmet Karcıdağ ikinci, İstanbul’dan “Eğitim izi” fotoğrafıyla Adem Tayfun Eser üçüncü olurken, Gaziantep’ten “Geleceğin Çocukları” fotoğrafıyla Serap Öncebe Mehmet Akif İnan Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nde ANKAmall AVM sergi alanında sergilenecek

'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının üçüncüsü başlıyor
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'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının üçüncüsü başlıyor
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