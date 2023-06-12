Uçurtmalar yetim ve depremzedeler için yükseldi

Çocukları mutlu etmenin önemine değinen Bayram, "Tortum ilçemizin Akbaba Mahallesindeyiz. Tortum Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Tortum Belediyesi ve Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubunun işbirliği ile güzel bir şenlik yapıyoru

z. Buradaki amacımız öncelikle öksüz ve yetim çocuklarımızı sevindirmek

. Ayrıca

deprem bölgesinden ilçemize misafir gelen vatandaşlarımızın çocuklarını eğlendirmek.