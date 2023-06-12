Uçurtmalar yetim ve depremzedeler için yükseldi

Erzurum'da uçurtma şenliği düzenlendi.
Erzurum'da uçurtmalar, yetim ve depremzede çocuklar için yükseldi. Tortum Kaymakamlığı, Tortum Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tortum-Uzundere yerel eylem grubu işbirliğiyle, öksüz, yetim ve ilçede ikamet eden depremzede çocuklar için uçurtma etkinliği yapıldı.
Çocuklar kendi tasarladıkları ve süsledikleri uçurmaları yaparak gökyüzüyle buluşturdu.
Etkinliğe katılan Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, yetim ve öksüz çocukları desteklemek, onlara umut aşılamak ve toplumda dayanışma duygusunu pekiştirmek amacıyla ilçede benzer projelerin hayata geçirildiğini söyledi.
Uçurtma şenliği sunulan ikramların ardından sona erdi.