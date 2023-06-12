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Uçurtmalar yetim ve depremzedeler için yükseldi

Erzurum'un Tortum ilçesinde öksüz, yetim ve depremzede çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. Çocuklar kendi tasarladıkları ve süsledikleri uçurmaları yaparak gökyüzüyle buluşturdu.

21:00 . 12/06/2023 Pazartesi
AA
Erzurum'da uçurtma şenliği düzenlendi.

Erzurum'da uçurtma şenliği düzenlendi.

Erzurum'da uçurtmalar, yetim ve depremzede çocuklar için yükseldi. Tortum Kaymakamlığı, Tortum Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tortum-Uzundere yerel eylem grubu işbirliğiyle, öksüz, yetim ve ilçede ikamet eden depremzede çocuklar için uçurtma etkinliği yapıldı.

Çocuklar kendi tasarladıkları ve süsledikleri uçurmaları yaparak gökyüzüyle buluşturdu.

​​​​​​​Etkinliğe katılan Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, yetim ve öksüz çocukları desteklemek, onlara umut aşılamak ve toplumda dayanışma duygusunu pekiştirmek amacıyla ilçede benzer projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Çocukları mutlu etmenin önemine değinen Bayram, "Tortum ilçemizin Akbaba Mahallesindeyiz. Tortum Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Tortum Belediyesi ve Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubunun işbirliği ile güzel bir şenlik yapıyoru
z. Buradaki amacımız öncelikle öksüz ve yetim çocuklarımızı sevindirmek
. Ayrıca
deprem bölgesinden ilçemize misafir gelen vatandaşlarımızın çocuklarını eğlendirmek.
Onun yanında da katılmak isteyen tüm çocuklarımızla iyi bir gün geçiriyoruz. Etkinliğe katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Uçurtma şenliği sunulan ikramların ardından sona erdi.



#Uçurtma Şenliği
#Erzurum
#Depremzede çocuklar
#Öksüz ve Yetimler
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