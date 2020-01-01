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ANTALYA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ucuz ekmek davasını kazandı, 2020’de de zam yapmama kararı aldı

Ucuz ekmek davasını kazandı, 2020’de de zam yapmama kararı aldı

Antalya’da 1 liraya satılan ekmeği 75 kuruşa satarak haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle mahkemece haksız bulunan Ragıp Şahin, istinaf mahkemesinden zaferle döndü. Ragıp Şahin, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından 2020 yılı tarifesini açıkladı. 2019 yılında 85 kuruştan sattığı ekmeğin fiyatında zam yapmayacağını aktaran Şahin, “85 kuruştan satmaya devam edeceğim. Daha düşük alabilirsek daha düşüğe satarız. Çünkü vatandaş ucuz ekmek istiyor” dedi.

Haber Merkezi İHA
Ragıp Şahin 2020 yılında ekmeği 85 kuruştan satacağını söyledi.
Ragıp Şahin 2020 yılında ekmeği 85 kuruştan satacağını söyledi.

2015 yılında fırın ve marketlerde 1 TL’ye satılan 200 gram ekmeği, 75 kuruşa sattığı için haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesi tarafından hakkında dava açılan market işletmecisi Ragıp Şahin, Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davada haksız bulundu.

Şahin, kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, mahalle bakkalının ekmeği maliyet tutarının altında satmadığını gerekçe göstererek, ticaret mahkemesinin kararını kaldırdı.

İHA
Antalya’da 1 liraya satılan ekmeği 75 kuruşa satarak haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle mahkemece haksız bulunan Ragıp Şahin, istinaf mahkemesinden zaferle döndü.

"Ekmeğin kalitesiyle ilgilenen hiç kimse yok"

Hukuk zaferi kazanan ve en son 75 kuruştan sattığı ekmeği 2019 yılında 85 kuruşa yükselten marketçi Ragıp, kararının ardından Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesinin davayı Yargıtaya taşıdığını söyledi.

"Haksız olduğum konu yok" diyen Ragıp Şahin, “Mali açıdan aldığımız fiyatın üzerine koyarak satmaya devam ediyoruz. Ekmeği 240 grama çıkardılar ve fiyatı 1.5 TL olacak denildi. 3-5 ay denendi olmadı, tekrar 200 grama döndüler. Oyuncak gibi oynuyorlar. Şu anda 200 gram ekmeği 1.25 TL diyorlar. Bu arada ekmeğin kalitesiyle ilgilenen hala hiç kimse yok. Sadece fiyatla ilgileniliyor. Belediye zabıtası da denetlemiyor. Fırıncılar odası ilgilenmiyor. Ekmek kaliteli çıkmış, çıkmamış kimsenin umurunda değil. Ben 30 yıldır bununla mücadele ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu kuyumcuya ’altın’ almaya gelen ‘ekmek’ alıp çıkıyor
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Korgan ilçesinde yaşayan esnaf Ali Subaşı, yurt dışında çalıştıktan sonra memleketinde kuyumcu dükkanı açtı. Bir süre sonra kuyumcu dükkanı bitişiğine hem ticaret amaçlı hem de fırında gece çalışıldığı için kuyumcu dükkanına bir nebze bekçi olur düşüncesiyle ekmek fırınını hizmete soktu. Bir süre işleri bu şekilde devam eden Subaşı, yaklaşık 5 yıl önce iki dükkan arasındaki duvarı ortadan kaldırarak birleştirdi.
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‘Kuyumcuda neden ekmek satılmasın’ diyerek bu işe koyulan Subaşı, zamanında fırın için aldığı ruhsatların iptal olmaması için farklı bir fırından aldığı ekmekleri kuyumcu dükkanının raflarında satıyor. Bazı vatandaşların döviz bozdurmak için girdiği, sonrasında ekmek de alarak çıktığı kuyumcu dükkanı görenleri şaşırtırken, ilçe halkı ise bu duruma alıştığını belirtiyor.
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KUYUMCUDA NEDEN SATILMASIN?: Ali Subaşı’nın oğlu Hasan Subaşı, yaklaşık 30 yıl önce hem fırıncı ustalarına iş kaynağı olsun hem de kendilerine ait kuyumcu dükkanına bir nebze bekçi olsun diye ekmek yoğurmaya başladıklarını söyledi. Yaklaşık 5 yıl önce yapılan tadilat ile artık ekmeklerin kuyumcu dükkanındaki raflarda yerini aldığını ifade eden Subaşı, “Yaklaşık 5 yıl önce dükkanımızda bir tadilat düşündüğümüzde babamız, kuyumcu ile fırın arasındaki duvarı kaldırmak istediğini söyledi. Görüyoruz ki piyasada ekmek markette çeşitli malzemeler ile satılıyor, büfelerde alkol ile satılabiliyor, kuyumcuda neden satılmasın dedi ve biz olmaz desek de babamız hayata geçirdi” dedi.
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İLGİ ÇOK FAZLA, İKİSİ DE OLMAZSA OLMAZIMIZ: “Aslında şu anda çok farklı ilgi görüyoruz. Bu olay bizi de memnun ediyor” diyen Hasan Subaşı, “Yaklaşık 5 yıldır ekmek üretimi yapmıyoruz ama inşallah en kısa sürede biraz daha kendimizi yenileyerek üretime geçmeyi düşünüyoruz. Biz babamıza olmaz dediğimizde renklerinin bile aynı olduğunu söyledi. Ekmek satmaktaki amacımız yine bu mesleği baba mesleği olarak görüyoruz ve önceden alınmış olan belgeler ve ruhsatların yani kazanılmış haklarımızın zayi olmaması için dışarıdan ekmek alıp satıyoruz. İkisi de bizim olmazsa olmazımız, ikisini de yere düşüremeyiz” ifadelerini kullandı.
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ÖNCEDEN ALINMIŞ FIRIN RUHSATINI ZİYAN ETMEK İSTEMİYOR: Ali Subaşı’nın oğullarından Şaban Subaşı da, “Kuyumcu ile fırın birlikte olmasının sebebi babamızın fikridir. Babam zor şartlar altında çalışmış ve kazanılmış olan hakkı sürdürmek istiyor. Bu yüzden de fırıncılığı da bırakamıyoruz. Daha önce iki iş yerinin arasında duvar vardı ve o zaman iki kişinin beklemesi gerekiyordu. O duvar kalktığında bir kişi idare edebiliyor. Korgan ilçemiz küçük ve kalabalık olmadığından bu şekilde idare ediyoruz” şeklinde konuştu.
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EKMEK ALIP DÖVİZ BOZDURUYORLAR: Yurt dışından gelenlerin gördükleri manzara karşısında adeta şoke olduklarını söyleyen Şaban Subaşı, “Aracı ile geçenler duraksayıp yeniden bakıyor. Altın ile ekmeğin bir arada olmasına şaşırıyorlar ve durup fotoğraf çekiyorlar. Ekmek alıp döviz dahi bozduruyorlar. Bize geri dönüşler hep olumlu, kimisine göre ekmek, kimisine göre de altın değerlidir. Altın almaya gelen bazen ekmek alıyor” diyerek, ilgiden memnun olduklarını ifade etti.
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Vatandaşlar ve çevredekiler ise artık bu duruma alıştıklarını, hem ekmek hem de takı alışverişlerini aynı yerden yaptıklarını söylediler. Vatandaşlar, kuyumcuda ekmek satışını ilk defa görenlerin oldukça garipsediğini de belirttiler.
Bu kuyumcuya ’altın’ almaya gelen ‘ekmek’ alıp çıkıyor
Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kuyumcu dükkanının vitrininde altın ziynet eşyaları ile birlikte 'ekmek' satılması görenlere hayrete düşürüyor. Bazı vatandaşlar, döviz bozdurmak için girdikleri kuyumcudan ekmek de alıp öyle ayrılıyor.


"Cesaret oluştu"

  • Davayı kazandıktan sonra çevredeki marketlerin ekmek fiyatlarında da düşüş yaşandığını aktaran Ragıp Şahin, “75 kuruşa hatta 60 kuruşa dahi satanlar var. Önceden ‘dava açarız’ diye baskı yapılıyordu. Şu an da bir cesaret oluştu. Tedarik fiyatı uygun olduktan sonra herkes alıp, satıyor. En son 2 hafta önce Kırklareli’nden bir arkadaş aradı ve o da davalık olduğunu, benim davamı emsal göstereceğini söyledi. Yasa, aldığın maliyetin üzerine 1 kuruşluk kar koyup satabileceğini söylüyor. Yasa dışı yaptığımız bir şey yok" dedi.

İHA
Hukuk zaferi kazanan ve en son 75 kuruştan sattığı ekmeği 2019 yılında 85 kuruşa yükselten marketçi Ragıp.

"Daha düşük alırsam, daha düşüğe satarım"

2020 yılında da maliyetlerin düşük olması durumunda 2020 yılında da ekmeği 85 kuruştan satmaya devam edeceğini belirten Şahin, “Daha düşük alırsam, daha düşüğe satarım. Vatandaş, en temel gıdası ekmeği ucuza yemek istiyorlar. Ekmekle doyuruyor vatandaş karnını. Günde 3-4 defa ekmek almaya gelen oluyor" diye konuştu.

Malatya'da üretilen 'mor ekmek' ilgi görüyor
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İstanbul Üniversitesi, Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin 12 yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen mor ekmeğin imalatı Malatya'da başladı. Mormiks denilen bir maddeden üretilen mor ekmeğin yanı sıra, poğaça, simit, baklava, kurabiye ve kuru pasta gibi birçok başka unlu mamul de yapılıyor. Malatya’da bir firma tarafından ilk kez üretilen mor ekmek vatandaşların ilgisini çekerken, Malatya’nın yanı sıra Ankara’da da satışa sunuldu.
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MOR MEYVE VE SEBZELERDEN ELDE EDİLEN ANTİOKSİDANLAR KATILIYOR <br> <br> Gıda Mühendisi Onur Palut, İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin sorumlusu Prof. Dr. İhsan Kara ve 19 kişilik ekibiyle mor meyve ve sebzelerden elde edilen antioksidanların hamura katılımıyla oluşan ekmeğe 'mor ekmek' adını verdiklerini kaydederek, Bu mor meyve ve sebzelerde alınan renk pigmentlerinin ekmeğe katılmasıyla oluşan bir renk. Kesinlikle kimyasal bir renklendirici değildir. Bu antioksidan üzerine birçok bilimsel çalışma yapılmıştır ve bilim adamları bunun faydaları üzerine yoğunlaşmışlardır...
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Tüketicilere özellikle belirtmek isteriz ki mor ekmek bir ilaç değildir. İnsanlar doktor tedavilerini kesinlikle aksatmamalıdırlar, glüten içermektedir. Gluten hassasiyeti ve çölyak hastalığı olanlar bu ekmeği tüketemezler. Ekmeğin içi ve dışı tamamen mor renkten oluşmakta. Bu da mor meyve ve sebzelerden alınan antioksidan özelliğindendir. Kesinlikle içerisinde kimyasal hiçbir şey yok. Zaten bu çalışma dünyada ilk defa Malatya'da yapıldığı için çok yoğun bir ilgi var. Aşırı şekilde insanların teveccühüyle karşılaşıyoruz. İnşallah artarak bütün ülkeye yayılmasını, tüm insanlara ulaştırabilmeyi ümit ediyoruz...
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Normalde bunun içine konulan antioksidan dünyada fonksiyonel gıda olarak geçmekte. Bu ise bazı ülkelerde zorunlu olarak devlet politikası haline getirilmiş. Direkt gıdaların içerisine katılımı zorunlu hale getirilmiş. Bizler Türk milleti olarak ekmek tüketmeyi çok sevdiğimiz için profesörlerimiz ekmeğin içerisine katmayı uygun görmüşler. Şu an için dünyada ilk olarak biz üretiyoruz diye konuştu.
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'KİMYASAL YOK' <br> <br> Mor ekmeği dünyada ilk kez Malatya'da üreten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yılmaz üretime geçiş süreçlerini şöyle anlattı: Bir yakınımızdan, İstanbul’da çok uzun yıllardır böyle bir ekmek üzerinde çalışma yapıldığını öğrendik. Biz de hemen İstanbul’a, çalışmayı yapan profesörün yanına gittik ve çalışmalarını yerinde inceledik. 9-10 tane laboratuvarları inceledik, gözümüzle gördük. Biz önce mormiksi çevredeki arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, yakın müşterilerimize tattırdık. 1 hafta- 10 gün sonra gelen yorumlar o kadar mutlu etti ki bizi...
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Ekmeği yedikten sonra kendilerini çok daha dinç hissettiklerini, çok daha iyi hissettiklerini söylediler. Sonrasında gerçekten çok daha iyi oldu. Bu da bizi sevindirdi tabi, üretmeye karar verdik ve ürettik. Çalışanlarımız ve biz kendi evimizde mor ekmekten başka bir şey yemiyoruz. İlk önce yiyenler şaşırdılar. ‘Boya mı' diye soranlar oluyor ama kesinlikle kimyasal yok. Meyvelerde, sebzelerde, hastalıklarla mücadele eden hücrelerin saflaştırılmış, alınmış halidir mormiks. Bunların kabuğunu kaynatayım iyi gelecek diye de bir şey yok dedi.
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MORMİKS NEDİR? <br> <br> Prof. Dr. İhsan Kara, mor ekmeğin özelliklerini ve faydalarını ise şöyle anlattı: Mormiksin şeker düzeyini baskılamakta olduğu, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp ve beyin damarlar tıkanıklığı, böbrek yetmezliği, kol ve bacak uyuşmaları, alzheimer ve diğer unutkanlık hastalıklarına karşı büyük başarılar elde ettiği iddia ediliyor. Ayrıca, Japonya ve birçok ülkede mormiksin vücut onarımına katkı sunduğu düşüncesiyle zorunlu olarak birçok gıdaya katıldığı belirtiliyor.
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Malatya'da üretilen 'mor ekmek' ilgi görüyor
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Malatya'da üretilen 'mor ekmek' ilgi görüyor
Malatya'da üretilen 'mor ekmek' ilgi görüyor
Dünyada ilk olarak Malatya'da üretilmeye başlanan 'mor ekmek' vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 12 yıllık araştırmalar sonucu, mor meyve ve sebzelerden elde edilen antioksidanların hamura katılmasıyla oluşan mor ekmeğin besin değerinin de yüksek olduğu belirtiliyor.


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