Gündem Ucuz fatura sözü yalan oldu İmamoğlu suya yeniden zam yapmak için İBB Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı
İSTANBUL

Ucuz fatura sözü yalan oldu: İmamoğlu suya yeniden zam yapmak için İBB Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı

Seçim döneminde vatandaşa ucuz su faturası sözü veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suya yeni bir zam yapmak için İBB Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, suya %99.8 ile %188.12 oranları arasında zam yapmaya hazırlanan İmamoğlu'na sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ucuz fatura sözü yalan oldu: İmamoğlu suya yeniden zam yapmak için İBB Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Seçim vaatlerini yerine getirmediği için eleştirilerin hedefinde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu su faturasına indirim sözünü tutmadı. İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda yapılan yüzde 29'luk zammın ardından suya yeni bir zam yapmak için İBB Meclisi'nin bugün olağanüstü toplantıya davet etti.

GÖKSU'DAN TEPKİ GELDİ

Su faturasına zam üstüne zam yapan İmamoğlu'na İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Göksu, şu ifadelere yer verdi:

"CHP’li İBB Başkanı, İstanbul’da suya %99.8 ile %188.12 oranları arasında zam yapmak için İBB Meclisini bugün olağanüstü toplantıya davet ediyor.

Takdir Aziz İstanbullularındır."

İBB'nin yeni tarife teklifine göre, konut 1'inci kademede 8,33 TL olan su satış fiyatı, yüzde 99,88 artış ile 16,65 TL olacak.

Konut 2'inci kademede 12,51 TL olan su satış fiyatı, yüzde 99,04 artış ile 24,90 TL, konut 3'üncü kademede 12,51 TL olan su satış fiyatı ise yüzde 175,78 artış ile 34,50 TL olacak.

GÖREVE GELMEDEN YÜZDE 40 İNDİRİM SÖZÜ VERMİŞTİ

Seçim döneminde vatandaşa ucuz su faturası sözü veren İmamoğlu, vermiş olduğu sözü tutmak için seçimden sonra suya % 40 indirim yaptı. Ancak İBB yönetimi, İBB Meclisi’ne defalarca kez kez suya zam teklifi ile geldi. Cumhur İttifakı’nın oyları ile bu zam tekliflerinden sadece 2’si zam oranları azaltılarak kabul edildi.

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