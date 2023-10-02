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Uğur Dündar terör operasyonlarını övdü: Haklarını teslim etmek lazım

CHP yandaşlığı ile bilinen gazeteci Uğur Dündar'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Dündar katıldığı bir televizyon programında MİT ve emniyet teşkilatının terörle mücadelesine ilişkin, "Haklarını teslim edelim. Gerek MİT gerekse Emniyet teşkilatı bir zamanlar ordumuzun bile giremediği Kuzey Irak topraklarında çok iyi nokta operasyonlar yapıyorlar." dedi.

10:12 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Uğur Dündar

Uğur Dündar

Türkiye terörle mücadele tarihi bir dönemden geçerken terör örgütlerine göz açtırılmıyor.

Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde düzenlenen genel ve nokta operasyonlarla teröristlere ağır darbeler vurulurken terörün finans kaynakları da tek tek kesiliyor.

Mehmetçik teröristleri, MİT ise sözde üst düzey yöneticileri tek tek avlıyor.

Dündar'dan beklenmedik açıklama

Yapılan operasyonlara muhalefetten her hangi bir destek gelmezken dün Ankara'da gerçekleştirilen bombalı eylemin konuşulduğu muhalif kanaldaki programda CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar'dan şaşırtan bir açıklama geldi.



"Çok iyi nokta operasyonlar yapıyorlar"

Sözcü TV'de canlı yayın programına konuk olan Dündar konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

  • Haklarını teslim edelim. Gerek MİT gerekse Emniyet teşkilatı bir zamanlar ordumuzun bile giremediği Kuzey Irak topraklarında çok iyi nokta operasyonlar yapıyorlar. PKK'nın üst düzey kadrosunu bertaraf edecek eylemleri Suriye içlerine girerek nokta operasyonlarla gerçekleştiriyorlar. Bana göre şu an PKK marjinalize olmuş durumda.


#Uğur dündar
#terör
#operasyon
#MİT
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