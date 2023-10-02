Uğur Dündar terör operasyonlarını övdü: Haklarını teslim etmek lazım

Haklarını teslim edelim. Gerek MİT gerekse Emniyet teşkilatı bir zamanlar ordumuzun bile giremediği Kuzey Irak topraklarında çok iyi nokta operasyonlar yapıyorlar. PKK'nın üst düzey kadrosunu bertaraf edecek eylemleri Suriye içlerine girerek nokta operasyonlarla gerçekleştiriyorlar. Bana göre şu an PKK marjinalize olmuş durumda.