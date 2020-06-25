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Gündem UKOMEden İBBnin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
İSTANBUL

UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin taksi kiralama teklifi UKOME kararıyla kabul edilmeyerek, komisyona havale edildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen haftalarda yaptığı açıklamada, İBB olarak 5 bin taksiyi kiraya vereceklerini duyurmuş, şoförlerin tek kıyafet ve üç vardiya sistemine göre çalışılmasının planlandığını, ödemelerin de İstanbulkart ile yapılabileceğini söylemişti. Ancak haberin ardından taksi plakaları fiyatlarında büyük düşüş yaşanmış, şoförler duruma tepki göstermişti. Taksiciler bu kararın alınmasıyla birlikte İstanbul'u kilitlemekle tehdit etmişti.

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Teklif reddedildi

Teklif bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde görüşüldü. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un başkanlık yaptığı toplantıya oy hakkı bulunan 11 İBB, 16 çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından üyelerin yanı sıra çok sayıda gözlemci katıldı. İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifi UKOME kararıyla kabul edilmeyerek, komisyona havale edildi.


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