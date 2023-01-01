Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye esir değişimi konusunda büyük rol oynamaktadır

"Bu esir değişimleri Ukrayna-Rusya sınırları arasında gerçekleşiyor. Her iki taraftan da bu değişimler 50-100 kişiden oluşuyor. İhtiyaç duyulduğu halde Türkiye üzerinden bu değişimler gerçekleştirilecektir. Eylül ayında buna benzer bir durum olmuştu. Türkiye, bu insani temas konusunda büyük rol oynamaktadır ve eminim ki hem yaralılar hem de esirlerin değişiminde yine büyük rol oynayacağını tahmin ediyoruz. Bu uzun süreli bir diyalog. Daha önce de ombudsmanlarımız esir ve yaralıların değişimi ile ilgili görüşmüştü. Bizim için sonuç önemli. Esarette bulunan insanlarımızın geri dönmesi bizim için önemlidir. Tam da bu amaçla saldırganın temsilcileri ile diyalogda bulunduk. Umarız ki bu girişimlerin sonucu da esir durumda bulunan insanlarımızın ve yaralıların Ukrayna’ya geri dönmesi olacaktır."