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Ukrayna için üçlü görüşme başladı

04:00, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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ABD’nin de katıldığı üçlü müzakereler, dün Abu Dabi’de başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlanması için başlattığı arabuluculuk kapsamında iki ülke arasında ABD’nin de katıldığı üçlü müzakereler, dün Abu Dabi’de başladı.

Taraflar, müzakerelerin ilk oturumuna istihbarat başkanları ve ulusal güvenlik yetkililerinden oluşan heyetlerle katıldı. ABD yönetimi ise Trump’ın görevlendirdiği Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Damadı Jared Kushner tarafından temsil ediliyor. Trump, dünkü ilk oturum öncesi yaptığı açıklamada, müzakerelerin çok olumlu ilerlediğini belirterek, "Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirme yönünde çok güçlü bir eğilim görüyoruz" dedi. Savaşın artık sona ermesini istediğini ve bunun için iki tarafla da görüşmeye devam ettiklerini kaydeden ABD Başkanı, savaşın yakında sona ermesi yönünde ümitli olduğunu ifade etti.

GÜNDEM ÇATIŞMALARIN SONA ERDİRİLMESİ

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rustem Umerov, dün müzakerelerin resmen başladığını sosyal medya hesabı aracılığıyla ilan etti. Umerov, Abu Dabi'de önce ABD ve Avrupa'nın temsilcileriyle bir araya geldiklerini anımsattı. Umerov, "Gündemde, çatışmaların sona erdirilmesi ve barışın sağlanması gibi temel konular yer alıyor" dedi. Görüşmede, Umerov’un yanı sıra Witkoff da yer aldı. Fransa, İngiltere ve Almanya’dan oluşan Avrupa Troykası, Abu Dabi’ye ulusal güvenlik yetkililerinden oluşan heyetler göndermişti. Heyetler, müzakerelere katılmazken müzakerelerin yapıldığı yere yakın bir binada gelişmeleri takip ediyor.

Ruslar önce Tel Aviv’e indi

  • İsrail Yayın Kurulu (KAN), Abu Dabi’de üçlü müzakerelere katılan Rus heyetini taşıyan uçağın önceki gece Trump’ın talebi üzerine Tel Aviv’deki Ben-Gurion Havalimanı’na indiğini bildirdi. KAN, ismi paylaşılmayan yabancı bir kaynağa dayandırarak uçakta, ABD'nin talebi üzerine İsrail'e gelen Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov dahil üst düzey Rus yetkililerin olduğunu iddia etti.

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Başlıklar :UkraynaABDPolitikaDiplomasi
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Ukrayna için üçlü görüşme başladı
ABD’nin de katıldığı üçlü müzakereler, dün Abu Dabi’de başladı.
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