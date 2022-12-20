Gündem Ukraynada mahsur kalan kargo uçaklarımız Koca Yusuflar ülkeye dönüyor
YEREL GÜNDEM

Ukrayna'da mahsur kalan kargo uçaklarımız 'Koca Yusuf'lar ülkeye dönüyor

Ukrayna'da mahsur kalan iki adet kargo uçağı Türkiye'ye dönüyor. Milli Savunma Bakanlığı A400M uçaklarının ana üsleri olan Kayseri'ye intikalinin başladığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynada mahsur kalan kargo uçaklarımız Koca Yusuflar ülkeye dönüyor
Koca Yusuflar yurda dönüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, savaşın patlak vermesi ile Ukrayna’da mahsur kalan iki adet Türk askeri nakliye uçağının yurda intikalinin başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 10 aydır Ukrayna'da mahsur kalan ve 'Koca Yusuf' olarak bilinen kargo uçakları ana üsleri olan Kayseri'ye dönüyor.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"İnsani yardım ve tahliye için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başlamıştır."

Ukrayna'da mahsur kalan kargo uçaklarımız 'Koca Yusuf'lar ülkeye dönüyor
OYNAT 00:39
Ukrayna'da mahsur kalan kargo uçaklarımız 'Koca Yusuf'lar ülkeye dönüyor
Ukrayna'da mahsur kalan iki adet kargo uçağı Türkiye'ye dönüyor. Milli Savunma Bakanlığı A400M uçaklarının ana üsleri olan Kayseri'ye intikalinin başladığını bildirdi.

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