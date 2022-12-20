Ukrayna'da mahsur kalan kargo uçaklarımız 'Koca Yusuf'lar ülkeye dönüyor

Milli Savunma Bakanlığı, savaşın patlak vermesi ile Ukrayna’da mahsur kalan iki adet Türk askeri nakliye uçağının yurda intikalinin başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 10 aydır Ukrayna'da mahsur kalan ve 'Koca Yusuf' olarak bilinen kargo uçakları ana üsleri olan Kayseri'ye dönüyor.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"İnsani yardım ve tahliye için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başlamıştır."