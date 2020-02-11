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Ukrayna’daki FETÖ’cüler panikte

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna’daki FETÖ yapılanmasıyla ilgili Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e detaylı bilgi vermesi örgüt üyelerini telaşlandırdı. Örgütten bazı isimler, Ukrayna’da yayın yapan farklı gazetelere hezeyanlarını anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta resmi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Ukrayna’ya gitmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta resmi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Ukrayna’ya gitmişti.

Ukrayna’da bulunan FETÖ mensupları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e örgütle ilgili detaylı bilgiler iletmesi üzerine paniğe kapıldı. Erdoğan’dan aldığı isimleri Ukrayna Güvenlik Servisine ilettiğini belirten Zelenskiy, FETÖ mensuplarının eleştiri oklarının hedefi oldu.

GÜVENDE HİSSETMİYORLARMIŞ!

Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinden sonra örgütten bazı isimler, Ukrayna’da yayın yapan farklı gazetelere hezeyanlarını anlattı. Ukrayna’da İngilizce yayın yapan haftalık Kyiv Post gazetesinde verilen haberde, FETÖ mensupları sözde endişelerini dile getirdi. Türkiye ile Ukrayna’nın güvenlik konusunda iş birliği yapması nedeniyle FETÖ üyelerinin kendilerini Ukrayna’da güvende hissetmediği aktarılan haberde, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi sonrasında bazı örgüt üyelerinin görüşlerine yer verildi. Gökhan Demir isimli FETÖ mensubu, Zelenskiy’in kendilerine karşı olan politikasından dolayı üzüldüğünü, artık Ukrayna’da kendisini güvende hissetmediğini söyledi.

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