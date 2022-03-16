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ERZİNCAN

Ukrayna'dan kaçan Erzincanlılar Türkiye’de: Bombanın düştüğü yer dümdüz oluyor

Ukrayna’nın Donetsk kentine bağlı Slovianks ilçesi olan Semyonovka köyünde yaşayan Ahıska Türkü İsmail Muratoğlu, “Sağ olsun Türkiye bize sahip çıkıp, getirdi. Köylerimiz yok oldu. Bombanın düştüğü yer dümdüz oluyor. Mal, mülk hepsi yok oluyor” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Ukraynadan kaçan Erzincanlılar Türkiye’de: Bombanın düştüğü yer dümdüz oluyor
Ukrayna'dan kaçan Erzincanlılar Türkiye’de.

Ukrayna’nın Donetsk kentine bağlı Slovianks ilçesi olan Semyonovka köyünde yaşayan Ahıska Türkü İsmail Muratoğlu, “Sağ olsun Türkiye bize sahip çıkıp, getirdi. Köylerimiz yok oldu. Bombanın düştüğü yer dümdüz oluyor. Mal, mülk hepsi yok oluyor” dedi.

"TÜRKİYE BİZE SAHİP ÇIKTI GETİRDİ"


Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türkü, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yaptı. Sınır Kapısı’nda işlemleri tamamlanan Ahıska Türklerine yemek ikram edildi. Grup, ardından otobüslerle Erzincan’a hareket etti. Ahıska Türkü Erzincanlı İsmail Muratoğlu, Ukrayna’nın Donetsk kentine bağlı Slovianks Semyonovka köyünde yaşadıklarını ve bombaların köylerini ettiğini belirterek, “Savaş çıktı. Bombalar patlıyor. Marketlerde sıkıntı oluyor yemede, içmede. Sağ olsun Türkiye bize sahip çıktı getirdi. Köylerimiz yok oldu. Bombanın düştü yer dümdüz oluyor. Mal, mülk hepsi yok oluyor. Çoğu vatandaşın evleri yandı, yok oldu” dedi.

"GECE GÜNDÜZ GÖZLERİM YAŞLI"


Kardeşi ve eşinin savaş bölgesinde kaldığını vurgulayan Nezire Rical, “Geldik ama yüreğim orda kaldı. Kardeşim ve eşim orda kaldılar. Bizler geldik ama geldiğimizden bir şey anlamadık. Gece gündüz gözlerim yaşlı. Geride kalanlara ne olacak, ne yapacaklar, diye düşünüyorum. Her gün haber almaya çalışıyorum. Eşim bomba atmaya devam ettiklerini söylüyor. Sığınaklardan çıkmıyorlarmış. Savaş ne zaman sakinleşse o zaman çıkıyorlarmış. Eşim ben çok korktuğum için bizi yolladı. Kardeşim hasta ilaç kullanıyor gelemedi. Üç tane küçük çocukları var aklım onda kaldı. Bundan sonra tek yapabilecekleri şey kendilerini güvene alıp saklanmak. Orayı almadan rahat durmayacaklar. Yavaş yavaş geliyorlar. Orada evim ve hayvanlarım var. Sınırın içindeyken eşimle konuşuyorduk ama ben korktuğum için bir şey anlatmıyordu. Allah Türkiye’den razı olsun” şeklinde konuştu.

"ELİMİZDEN GELDİĞİNDE YANLARINDAYIZ"

Ukrayna’dan gelen vatandaşların taşımacılığında yardımcı olan araba sahibi Muhammed Akgüneş ise, “Gördüğümüz ve göreceğimiz şeyler hiç insancıl şeyler değil. İnsanlar savaştan çıkıyorlar herkes yorgun ve üzgün. Biz elimizden geldiğince yardım edip yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu dönemde devletimizle birlikte kayıtsız şartsız herkesi ulaştırmaya çalışıyoruz. Romanya’dan gelen insanları biz bu tarafa taşıyoruz. Gelen herkesin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evet hava şartları kötü ama buna da yapabileceğimiz bir şey yok ne yazık ki” ifadelerini kullandı.

​Ukrayna'dan dehşete düşüren iddia: Rusya 500 sivili 'canlı kalkan' yapmak için hastanede rehin aldı
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Savaşın başladığı günden beri Rusya'nın Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerine bomba yağdırdığı haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Rus birliklerin özellikle hastaneleri hedef alması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Rusya'nın iddiaları reddetmesine rağmen bölgeden gelen görüntüler acı gerçeği gözler önüne serdi. <br>
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Geçtiğimiz hafta Rusya, kentte kadın ve doğum hastanesi hedef alındı. Bir çok hamile kadın ve bebeği bombaların hedefi oldu. Dünyayı sarsan saldırının üzerinden bir kaç gün geçmeden Rus birlikleri bu kez de bir onkoloji hastanesi vurdu.<br>
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500 KİŞİ REHİN TUTULUYOR<br><br>Bugün, stratejik liman kenti Mariupol'den benzer bir haber geldi. İddialara göre Rus birlikleri güney şehrindeki bir hastaneyi ele geçirdi. Rus askerleri içerideki 500 kişiyi 'canlı kalkan' olarak kullanmak için rehin tutuyor.<br>
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ÇEVRE EVLERDEKİ SİVİLLERİ BURAYA GETİRDİLER<br><br>Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko'ya göre Rus güçleri, hastane yakınındaki evlerden 400 kişiyi ve hastane içinde bulunan 100 doktor ve hastayı bina içinde topladı. <br>
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CANLI KALKAN İDDİASI<br><br>Yoğun bakım hastanesi olarak da bilinen hastanede ise Rus askerlerinin içeridekileri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.<br>
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'ÇOK SERT ATEŞ EDİYORLAR'<br><br>Kyrykleenko, \"Hastaneden çıkmak imkansız, çok sert ateş ediyorlar\" dedi.<br>
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TEDAVİLER SIĞINAKLARDA SÜRÜYOR<br><br>Hastanenin ana binası bombardıman nedeniyle ağır hasar gördü ancak sağlık personeli bodrumda kurulan derme çatma koğuşlarda hastaları tedavi etmeye devam ediyor.<br>
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Yoğun bakım hastanesi olarak da bilinen hastanenin saldırılardan önceki hali.
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PREMATÜRE BEBEKLER ORTADA KALDI<br><br>Bölgeden gelen tek acı haber bu değil. Günlerdir aralıksız devam eden bombardımandan kaçmak isteyen binlerce kişi bölgeyi terk etti. Aileler akın akın kaçmaya çalışırken Mariupol hastanelerinde umutsuz sahneler vardı. <br>
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Şehrin üç numaralı hastanesinde, anne babaları ölmüş ya da kenti terk etmek zorunda kalmış küçük prematüre bebekler savaşın ortasında yaşam mücadelesi veriyor.
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350 BİN KİŞİ KENTTE MAHSUR<br>Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andriushchenko, dün bölgedeki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “Rus saldırılarının başlamasının ardından ilk 3 günde 690 bin kişi tahliye edildi. <br><br>
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Ancak 1 Mart’tan bu yana 350 bin kişi de kentte mahsur kaldı.
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İnsanların büyük bir kısmı binaların bodrum katlarında ya da sığınaklarında insani olmayan koşullarda kalıyor. Gıda yok, su yok, elektrik yok, ısıtıcı yok” ifadelerini kullandı.\" dedi.
​Ukrayna'dan dehşete düşüren iddia: Rusya 500 sivili 'canlı kalkan' yapmak için hastanede rehin aldı
Rusya-Ukrayna savaşı 21. gününde devam ediyor. Rusya'nın saldırılarının ardı arkası kesilmezken, Ukraynalılar da direnişini sürdürmeye çalışıyor. Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'de de büyük yıkımlar meydana gelirken, Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko'dan dehşete düşüren bir iddia geldi. Kyrylenko, Rus askerlerinin kentteki bir hastaneyi ele geçirdiğini, çevre evlerdeki Ukraynalıları, doktor ve hastalar olmak üzere yaklaşık 500 kişiyi binada rehin tuttuğunu öne sürdü. Bölge Valisi, rehinelerin Rusya tarafından canlı kalkan olarak kullanılacağını belirtti.


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