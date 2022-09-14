Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor: Beş gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, süren tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.
Devam eden tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti.#MSB
Devam eden tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti.#MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 14, 2022