Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor: Beş gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, süren tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.

Devam eden tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti.#MSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 14, 2022

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