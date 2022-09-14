Gündem Ukraynadan tahıl sevkiyatı sürüyor Beş gemi daha yola çıktı
ANKARA

Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor: Beş gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 5 geminin daha yola çıktığını duyurdu.

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Ukraynadan tahıl sevkiyatı sürüyor: Beş gemi daha yola çıktı
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Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, süren tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.

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