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Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi savaştan kurtardı

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeden tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan ikinci kafile Elazığ'a ulaştı. Gazetecilere açıklamada bulunan Feride Abdulova "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkürlerimizi iletiyorum, var olsun sağ olsun. Bizi o savaştan kurtararak buraya getirdi" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Ukraynadan tahliye edilen Ahıska Türkleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi savaştan kurtardı
Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan ikinci kafile Elazığ'a geldi

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 117 Ahıska Türkü daha Elazığ Havalimanı'nda Vali Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Müftüsü Selami Aydın'ın da bulunduğu karşılama komitesince çiçekler, bayraklar ve "Aziz Soydaşlarımız Hoş Geldiniz" yazılı pankartlarla karşılandı.

Havalimanının bekleme salonuna alınarak ihtiyaçları giderilen gruptakiler, kargo işlemlerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle yerleştirilecekleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine götürüldü.

Kente gelen ikinci kafileyle konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı 297'ye ulaştı.

"Bu Türkiye için büyük bir başarı, bu tahliyeler kolay meseleler değil"

Vali Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan ikinci kafilenin de sıkıntısız bir şekilde Elazığ'a getirildiğini belirtti.

İmkanlar nispetinde tahliyelerin devam edeceğini ifade eden Toraman şunları söyledi:

"Tekrar bütün soydaşlarımıza Türkiye’ye hoş geldiniz diyorum. Bir müddettir zorluklar ve korku içerisinde yaşıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğin sona ermesi için yürütmüş olduğu çabalar, gayretler umarız kısa sürede neticelenir. Bu savaşta zorda kalan soydaşlarımızın ülkemize tahliyesinde büyük gayret gösteren Dışişleri Bakanlığımıza, Sayın Bakanı'mıza, onların Türkiye’ye getirilmesinde yine büyük gayret sarf eden İçişleri Bakanı'mıza, Göç İdaresi Başkanlığına ve AFAD Başkanlığına teşekkür ediyoruz. Bu Türkiye için büyük bir başarı, bu tahliyeler kolay meseleler değil. Onun için şükranlarımızı arz ediyoruz. Bizde burada gerekli hazırlıklarımızı yaptık, Misafirlerimizi rahat ettirmek için her türlü tedbirimizi aldık."

"Vatan topraklarına ayak bastığımız için çok mutluyuz"

Ahıska Türkü Feride Abdulova, savaşın özellikle çocukları ve kadınları çok etkilediğini, çok büyük sıkıntılar çektiklerini dile getirdi.

  • Hayatta kalmak için her geçen gün umutları tükenirken Türkiye'nin yardımlarına yetiştiğini aktaran Abdulova, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkürlerimizi iletiyorum, var olsun sağ olsun. Bizi o savaştan kurtararak buraya getirdi. İnşallah bundan sonra vatan sahibi oluruz, çok memnun olduk. Yolculuğumuz da çok güzel geçti. Bize çok iyi davrandılar, çok memnunuz. Vatan topraklarına ayak bastığımız için çok mutluyuz. Bizi burada umduğumuzdan da güzel karşıladılar." dedi.

Margize Abdulova ise düne kadar nasıl hayatta kalacaklarını düşünürken bugün Türkiye devletinin sayesinde hayata umutla bakmaya başladıklarını aktararak "Yolculuğumuz iyi geçti. Türkiye'de olduğumuz için çok heyecanlıyız ve mutluyuz. Allah tüm yetkililerden razı olsun, bizleri kurtardılar, buraya getirdiler." diye konuştu.

Rusya'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ'da: Bayrakları bir an bırakmadılar
FOTOĞRAF 22
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Ukrayna’da devam eden savaşta Herson kentinde mahsur kalan Ahıska Türklerinin güvenliğini sağlamak için tahliye işlemleri devam ediyor. Bu çerçevede 180 Ahıska Türkü, saat 20.10’da Elazığ’da getirildi.
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Ahıska Türkleri Elazığ Havalimanında Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Nazif Bilginoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen ve yetkililer tarafından karşılandı.
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Uçaktan inen misafirler, gül ve Türk bayrakları ile karşılandı. Elazığ'a gelen Ahıska Türkleri büyük mutluluk yaşadı.
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Çoğu gözyaşına hakim olamazken, ellerindeki Türk bayraklarını bir an olsun bırakmadı. Kız çocukları ise hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu. Ahıska Türkleri daha sonra Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine götürüldü.
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Vali Ömer Toraman, \"Ukrayna’da savaştan dolayı ateş hattında mahsur kalan soydaşlarımızı devletimiz büyük bir diplomatik gayret ve başarı göstererek bugün itibari ile ilimize tahliyelerini gerçekleştirmiş bulunuyor. İlk uçağımız indi. Sevkiyatlar imkanlarda dahilinde peyderpey devam edecek. Bu soydaşlarımıza ev sahipliği yapacağız. Ahıska Türkleri tarih boyunca çok zülüm görmüş bir topluluk. Bu defada böyle bir zorlukla karşılaştılar. Biz onların her zaman yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Burada artık kendi evlerindeler misafir edeceğiz. Ortalık sakinleşince ve düzelinceye kadar kardeşliğimizin gereğini yerine getireceğiz” dedi.
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Türkiye’ye geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Raşit Mıhrali, “Orada korku içerisindeydik. Üzerimizde bombalar yağıyordu. Televizyonda gördüğünüz gibi her şey gerçek. Çocuklar öldü. Bunlarda gerçek. Burada herkes güvende. Çünkü burası Türkiye” diye konuştu.<br>
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Emeği geçen herkese teşekkür eden Sara Esker, “Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Burada kendimizi çok güvende hissediyoruz. Vatan sağ olsun. Recep Tayyip Erdoğan’ı dinlediğimiz çok seviniyoruz. Buraya her zaman gelmek istiyorduk. Onun sayesinde buralara geldik. Allah razı olsun\" şeklinde konuştu.<br>
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Gülbatu Nebiyoğlu ise, “Sanki anamdan yeni doğdum. Eğilebileydim bu yeri toprağı öperdim. Mekanıma kavuştum. Türkiye’me kavuştum. Burası benim vatanımdır. Kaç yıldır biz ortalıkta geziyorduk. Hiç biri vatan değil buradan başka. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Allah onun ömrünü uzun etsin. Buradaki herkese Allah uzun ömür versin” dedi.<br>
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Rusya'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ'da: Bayrakları bir an bırakmadılar
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü, Elazığ'da getirildi. Havalimanında karşılanan Ahıska Türkleri büyük mutluluk yaşadı.

Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkü Gül Batum: Yaşlıyım eğilebilsem Türkiye'nin toprağını öpecektim
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Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkü Gül Batum: Yaşlıyım eğilebilsem Türkiye'nin toprağını öpecektim
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen bir grup Ahıska Türkü Elazığ'a geldi. Türkiye'ye yardımlarından dolayı teşekkürlerini ifade eden 67 yaşındaki Gül Batum, 'Allah razı olsun, Allah sizlerin eksikliğini vermesin, devletimizin eksikliğini vermesin. Allah her daim devletimizi yaşatsın, böyle bayrağımızı öpe öpe yaşayalım. Yaşlıyım eğilebilsem Türkiye'nin toprağını öpecektim. Allah razı olsun hepinizden.' diye konuştu.

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