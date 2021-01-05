Ukraynalı kadının ölümünde yeni detaylar: İnternetten kelepçe sipariş etmiş

Bodrum’da geçtiğimiz cumartesi günü, yalnız yaşadığı kiralık evinde elleri arkadan kelepçeli başına poşet geçirilmiş haldeki cansız bedeni bulunan Ukrayna vatandaşı Kristina Novytska'nın ölümüyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Uçak bileti almadı

Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerde, Novytska’nın Kiev’e gitmek için uçak bileti almadığı saptandı. Ukrayna’da yaşayan anne Larissa Novytska'nın kızının ev sahibini telefonla arayarak, “Kızım 1 Ocak günü Kiev’e gelecekti. Gelmedi kendisine de ulaşamıyorum. Bir kontrol eder misin?” demişti.

İnternetten kelepçe sipariş etmiş

Yapılan çalışmalarda olay yerinde bulunan kargo paketinden yola çıkılarak, genç kadının internet üzerinden kelepçe sipariş ettiği tespit edildi. Kristina’nın, İzmir merkezli firmaya, kelepçenin ücreti olan 30 lirayı kredi kartından ödediği belirlendi.

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Arkadaşına "Aileme bakar mısın?" mesajı gönderdi

Genç kadının ayrıca, Türk vatandaşı erkek arkadaşına cep telefonundan, “Ben ölürsem aileme bakar mısın?” yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Erkek arkadaşın ifadesine başvuruldu. Adı açıklanmayan erkek arkadaş ifadesinde, “Uzun zamandır görüşmüyorduk. Temmuz ayında Bodrum’a gelince benimle irtibata geçti bu nedenle görüşüyorduk” dedi.

Otopsi raporu bekleniyor

Depresyon ilacı kullandığı öğrenilen Kristina Novytska’nın yanında ayrıca uyku hapı da bulundu. Polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçen genç kadının kesin ölüm sebebi, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.