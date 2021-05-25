Ukraynalı Yana'dan 13 gündür haber yok: Telefonunun en son sinyal verdiği bölgede aranıyor

Ukrayna'dan 1 Mayıs'ta Antalya'ya gelen Yana Kryvosheia, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapmaya gitti. Burada daha sonra Geyiksivrisi zirvesine çıkan Yana Kryvosheia, cep telefonuyla aradığı annesine ulaşamayınca, mesaj gönderdi.

Zirvede bulunduğunu ve manzaranın çok güzel olduğunu söyleyen Yana Kryvosheia'dan bir daha haber alınamadı.

10 Mayıs'ta ülkesine dönmesi beklenen Yana Kryvosheia'nın ailesinin ihbarı üzerine, arama çalışması başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından 13 gündür devam ettirilen arama çalışmaları, Kryvosheia'nın cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede yoğunlaştırıldı.

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FOTOĞRAF 15 Merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan Süleyman Yıldırım, dün akşam, anne ve babasının hayvanları ahıra aldığı sırada ortadan kayboldu. Çocuklarının etrafta olmadığını fark eden Yıldırım çifti, çevrede bir süre arama yaptı; ancak Süleyman'ı bulamadı. Bunun üzerine durum, jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri ile ANDA ve DASKUT derneği üyeleri, arama köpeği ve dron ile çocuğu bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Belde sakinleri de aramalara eşlik etti. Küçük Süleyman, sahur vaktine kadar arandı ancak izine rastlanılmadı. Ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede arama çalışmalarına devam etti. Orman ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda sürdürülen aramalara belde sakinleri de katıldı. Jandarma ekipleri, dron kullanarak, havadan da tarama yaptı. Aramalar, yaylanın ağıllar bölgesinde yoğunlaştırıldı. Baba Süleyman Yıldırım, Olay, saat 18.00 sıralarında oldu. Ahırın önündeydi; fark ettiğimizde baktık, aradık, bulmadık. Şüphelendiğimiz kimse yok, küçük çocuk çünkü kim ne yapsın? dedi. Bölgedeki arama çalışmalarının planlı olarak gün boyu sürdürüleceği belirtildi. Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama Ekipler seferber oldu: Kayıp iki yaşındaki Süleyman aranıyor Tokat'ta yayladaki evlerinin önünde oyun oynarken, kaybolan Süleyman Yıldırım'ın (2) bulunması için dün akşam başlatılan arama çalışmalarına bugün sabahın ilk ışıklarıyla havadan ve karadan devam edildi. Belde sakinlerinin de destek verdiği aramalar, yaylanın ağıllar bölgesinde yoğunlaştırıldı.

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