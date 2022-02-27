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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar TVNET'e konuştu: Bayraktar TB2'lerle imha edilen araç çok fazla herkese tavsiye ederim

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesinin satın aldığı Bayraktar TB2'lerle ilgili TVNET canlı yayınında konuştu. "Onlarla imha edilen araç sayısını söyleyemem ama eminim ki çok fazlalar." diyen Bodnar, "O yüzden çok etkili bir silah herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Bodnar TVNETe konuştu: Bayraktar TB2lerle imha edilen araç çok fazla herkese tavsiye ederim
​​Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesinde yaşananlara ilişkin son gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısında TVNET'in sorularını yanıtladı.

Bayraktar TB2'lerin sahadaki gidişatı değiştirip değiştirmediği sorulan Bodnar, SİHA'ların büyük bir etkisi olduğunu söyledi.

"ÇOK ETKİLİ BİR SİLAH HERKESE TAVSİYE EDERİM"

Bayraktar TB2'lerle ilgili "Keşif yapmamıza yardım ediyorlar ve ciddi sayıda Rus tanklarını durdurabilen çok ciddi silahlar." diyen Bodnar, "Onlarla imha edilen araç sayısını söyleyemem ama eminim ki çok fazlalar. O yüzden çok etkili bir silah herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

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