Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan Türkiye’nin diplomasi hamlesine övgü dolu sözler: Örnek alıyoruz

Çernobil'den sonra Avrupa'nın gördüğü en büyük felaket olarak adlandırılan Kahovka Barajı'nın yıkılması binlerce kişiyi olumsuz etkiledi. Herson bölgesinde evler su altında kaldı. Sele kapılan eşyalar ve evlerin çatıları Odessa plajında kıyıya vurdu. Ukrayna ordusu saldırının Rus güçleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtiyor. Rusya ise faciadan Ukrayna’yı sorumlu tutuyor. Peki önümüzdeki günlerde Ukrayna’yı ve diğer ülkeleri neler bekliyor? Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Kahovka Barajı'ndaki son durumu anlatarak Karadeniz’deki yaklaşan tehlikeye dikkat çekti.





Ukrayna'daki baraj patlamasının sadece Ukrayna’yı değil diğer ülkeleri de etkileyeceğini belirten Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Bizim elimizde olan kanıt ve verilere göre Kahovka Barajı'nı 6 Haziran'da patlatan Rusya’dır. Bu patlama Çernobil'den sonra en büyük insani felakete yol açtı. Özellikle Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler tehlikenin bizzat farkına varacak ve sonuçlarını maalesef yaşayarak görecekler. Yaşanan bu felaket Karadeniz’in ulaşım ve ticaret için kullanımında denizciliğe büyük bir darbe vuracak” dedi.





Bodnar, bölgedeki tarım arazilerinin kullanılamaz hale geldiği için yakın gelecekte gıda riskiyle karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu:

'Türkiye'yi örnek alıyoruz'





Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürece ilişkin yaptığı çalışmalardan bahsederek teşekkürlerini iletti.





Posta'da yer alan habere göre, Bodnar, “Türkiye’nin arabuluculuk faaliyetlerini başarılı buluyoruz. Ukrayna- Rusya savaşı sürecince Ukrayna’nın savunma sanayi gücünü sadece Türkiye fark etti. Bizim hedefimiz Ruslar tarafından işgal edilen topraklarımızı özgürleştirmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubumuzu kabul ettiği ve savaşın sonlanması için yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Türkiye 100 yıl önce nasıl düşmana karşı koyarak savaştıysa biz de yapabiliriz diye düşünüyoruz. Türkiye’nin hem bağımsızlık mücadelesindeki başarısı hem de uluslararası arenadaki diplomasi başarısı bizim için örnek teşkil ediyor. Türkiye’nin uyguladığı diplomasi adımlarını önemli buluyoruz. Bu konuda Türkiye’yi örnek alıyoruz.” dedi.











