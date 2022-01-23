Gündem Ulaşıma kar engeli Anadolu Otoyolu ve D-100 kapatıldı
BOLU

Ulaşıma kar engeli: Anadolu Otoyolu ve D-100 kapatıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine, D-100 karayolu ise tüm araçlara kapatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ulaşıma kar engeli: Anadolu Otoyolu ve D-100 kapatıldı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine, D-100 karayolu ise tüm araçlara kapatıldı.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine, D-100 karayolu ise tüm araçlara kapatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?
GÜNDEM
İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?

TEM'de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi
FOTOĞRAF 14
Title
Düzce'de TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkiinde 1 TIR'ın kayması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 30 araç çarpıştı.
Title
Kaza, TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkiinde meydana geldi.
Title
1 TIR'ın kayması sonucu yaşanan zincirleme kazada 30 araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralı var.
Title
İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Title
Ekipler yaralılara müdahale ediyor. Ekipler bir yandan da yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Title
Kaza yerinden fotoğraflar...
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
TEM'de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi
Düzce'de TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkiinde bir TIR'ın kayması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 30 araç çarpıştı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken İstanbul yönü trafiğe kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı: İşte kar nedeniyle kapalı olan 14 karayolu
FOTOĞRAF 15
Title
Karayolları Genel Müdürlüğü, bugün saat 10.00 itibariyle kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan yolların listesini yayımladı.
Title
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun TIR trafiğine kapalı olduğu, otoyolun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arasının ise araç trafiğine tamamen kapatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
Title
Konya Seydişehir-Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır.
Title
Konya'yı Ankara, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk ve Karapınar'a bağlayan yollar ulaşıma kapatılmıştır.
Title
Kayseri-Malatya yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Title
Pınarbaşı-Gürün Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Title
Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Title
Kangal-Divriği-Arapgir yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Title
Zara-Refahiye yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Title
Kahramanmaraş-Göksun yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.
Title
Taşkent-Sarıveliler yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Title
Akşehir-Isparta yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Title
Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Title
Bursa-Bilecik yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.
Title
Akçakoca-Düzce yolu Kabalak Mevkii TIR trafiğine kapatılmıştır.
Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı: İşte kar nedeniyle kapalı olan 14 karayolu
Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda da aksamalara yol açıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle aralarında Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun da bulunduğu bazı bölgelerde yolların ulaşıma kapatıldığını duyurdu.


Ulaşıma kar engeli

Ulaşıma kar engeli

Anadolu Otoyolu ve Bolu dağı geçişi kapatıldı.
Türk bilim insanı geliştirdi

Türk bilim insanı geliştirdi

Tüm varyantları devre dışı bırakıyor.
İstanbulda kar yağışı kaç gün sürecek?

Kediyi yere<br>vurarak öldürdü

Kediyi yere
vurarak öldürdü

​Polisin kameradan tespit ettiği cani tutuklandı.

​Herkes fotoğraflarını çekmek için nehre akın ediyor

Buz tutan Uzungöl<br>havadan görüntülendi

Buz tutan Uzungöl
havadan görüntülendi

Seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.