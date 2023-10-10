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Ulaştırma Bakanlığı: İsrail'e uğrayacak Türk bayraklı gemiler için güvenlik hassasiyeti en üst seviyeye çıkarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail'de yaşanan gelişmeler nedeniyle İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk Bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin üçüncü seviyeye çıkarıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk bayraklı gemilerin 'Güvenlik Seviyesi 3'e çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Seda Ekinci
10:12 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

Güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail'de yaşanan gelişmeler nedeniyle İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin olağanüstü olarak değerlendirilen üçüncü seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

İsrail'de yaşanan gelişmeler nedeniyle İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk Bayraklı gemilerin Güvenlik Seviyesi 3'e çıkarılmıştır. Süreç bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.


Güvenlik Seviyesi 1:
normal; gemiler ve liman tesislerinin normal faaliyetlerini yürüttüğü güvenlik seviyesidir;

Güvenlik Seviyesi 2:
arttırılmış; artan bir güvenlik olayı riski olduğu sürece, uygulanan seviye; ve

Güvenlik Seviyesi 3:
olağanüstü; olası veya yakında olacak bir güvenlik olayı riskinin olduğu zaman süresince uygulanan seviye.







#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#israil
#Türk gemileri
#güvenlik seviyesi
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