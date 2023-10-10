Ulaştırma Bakanlığı: İsrail'e uğrayacak Türk bayraklı gemiler için güvenlik hassasiyeti en üst seviyeye çıkarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail'de yaşanan gelişmeler nedeniyle İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin olağanüstü olarak değerlendirilen üçüncü seviyeye çıkarıldığını duyurdu.