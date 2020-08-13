Ulaştırma Bakanlığından yardım isteyen babaya jet cevap: Maskesiz yolculuğa üst düzey müdahale

Oyuncu Erol Yavan’ın 22 yaşındaki kızı Yağmur Ezgi Yavan, tatil için gittiği Çeşme’den İstanbul’a dönerken otobüste başına gelmeyen kalmadı. Bir otobüs firmasıyla öğle saatlerinde Çeşme’den İstanbul’a gelmek üzere yola çıkan genç kız, otobüs şoförü de dahil hiçbir personelin koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmadığını fark etti. Astım hastası olduğu için risk grubunda olan Yavan, çalışanları defalarca uyardı. Maskelerin takılmaması üzerine, ‘Bu mağduriyeti çözün, aksi halde şikayetçi olacağım’ diyerek serzenişte bulunan Yavan’ı yardımcı şoför olduğu anlaşılan kişinin tehdit ettiği öğrenildi.

FİRMAYA ULAŞAMADIM

Otobüsün içinde tehdide maruz kalan genç kız, bu süreçte yaşadığı korku dolu dakikaları şöyle anlattı: “Tehditlerin ardı arkası kesilmeyince, otobüs firmasını aradım, ulaşamadım. Daha sonda babamı arayıp bilgi verdim. Babam da önce otobüs firmasını aramış, ulaşmayınca Ulaştırma Bakanlığı’na tweet atmış.”

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BAŞKA OTOBÜSE NAKLETTİLER

Baba Erol Yavan’ın “Kızım şu an maske takmadıkları gerekçesiyle uyardığı otobüs şoförü tarafında tehdit ediliyor. Firma telefonlarına bakmıyor” tweeti üzerine de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun, genç kızın sağ salim evine ulaştırılması için ekiplerine talimat verdiği öğrenildi. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, genç kızı söz konusu otobüsten almak için harekete geçti. Otobüsün, güzergahı olmamasına rağmen Bursa Otobüs Terminali’ne girişini sağlayan ekipler, genç kızı otobüsten alarak başka bir otobüse nakletti. Otobüs personeli için de gerekli yaptırımlar uygulandı. Otobüs personelinin Bursa Otobüs Terminali girişinde ekipleri gördüğü anda, ‘maske takın’ uyarısı yaptığı, cezadan bu şekilde kurtulmaya çalıştığı da öğrenildi.

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Kızımın can güvenliği yoktu

Otobüs yolculuğu sırasında “Maske takın” uyarısı dolayısıyla tehdit edilen kızı için tweet atan Erol Yavan, “Kızım tehdit edilmişti, otobüste birileri üzerine yürümüştü, can güvenliği yoktu. Otobüs firmasını defalarca aradım ama açan olmadı. Ulaştırma Bakanlığı’na tweet attım. O andan itibaren Bakan Beyin başdanışmanı benimle iletişime geçerek tüm gelişmeleri anbean aktardı. Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü de bu kişilere cezai müeyyide uygulanacağını belirtti. Bursa’daki gelişmeden sonra kızım o otobüsten alınarak başka bir otobüs firmasıyla İstanbul’a gönderildi. Ben şaşkınlık içindeyim, hiç devleti bu kadar arkamda hissetmemiştim. Tüm yetkililere çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Yolcu taşımacılığı da usulsüz

Otobüse yönelik incelemelerde de bir dizi usulsüzlük tespit edildi. Normal şartlarda bir otobüs sefere çıkmadan önce Ulaştırma Bakanlığı’na ait UETDS sistemine, yolcu ve personel sayısını bildirmesi gerekiyor. UETDS’ye 3 yolcu kaydeden firmanın, Çeşme-İstanbul seferi sırasında 19 yolcu taşıdığı da yine baskın sırasında tespit edildi. Firma 2 şoför, 1 host ve 3 yolcu olarak çıkarken, baskın yapan ekiplere tek şoför ile yola çıktığı yönünde bilgi verilmesi de dikkat çekti. Ulaştırma Bakanlığı’nın cezai müeyyideleri uyguladığı öğrenildi.