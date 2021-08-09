Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşların da desteğiyle Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi almak için helikopterle kente geldi.

Akçaova Mahallesi'nde kurulan Aydın Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya başkanlık eden Karaismailoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, ülke tarihinin en önemli orman yangınlarının 13'üncü gününde olunduğunu hatırlattı.

MUĞLA'DAKİ YANGINLARIN SONUNDA GELDİK

10'uncu gününde Antalya'daki bütün yangınların söndürüldüğünü belirten Karaismailoğlu, "Muğla bölgesindeki yangınların da sonuna doğru geliyoruz. Biraz önce Sayın Tarım ve Orman Bakanımız da açıklama yaptı. Sadece iki bölge dışında bütün ormanlarımızdaki yangınlar kontrol atına alındı. Sadece Muğla bölgesinde küçük çaplı iki tane, Köyceğiz ve Milas'ta yangınları kontrol çalışmaları devam ediyor. İnşallah bugün içinde onların da tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

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ÇİNE'DEKİ YANGININ ÜSTESİNDEN GELDİK

Çine'nin de önemli bir yangını atlattığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Oldukça etkili başladı ve hepimizin yüreğini ağzına getirdi ama etkin mücadelemizle Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi bütün kurumlarımızın, insan gücümüz ve araç gücümüzle vatandaşımızın, milletimizin sabrı ve katkısıyla kısa sürede Çine'deki yangının da üstesinden gelindi. Artık bundan sonra yangının, afetin izlerini ortadan kaldırmak için sayın Valim, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, belediyelerimiz, valiliklerimiz topyekun bir mücadele ile afetin izlerini ortadan kaldırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Karaismailoğlu, çok farklı bir yangınla karşı karşıya kalındığını dile getirerek, "Maalesef kayıplarımız da oldu. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Canın dışındakilerin hepsini yerine getirebiliriz. Devletimiz çok güçlüdür ve bunların hepsinin kısa sürede üstesinden gelecek güçte ve kabiliyettedir. Geçmişte yaşanmış afetler sonrası yaptığımız icraatlar da ortadadır." diye konuştu.

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HASAR TELAFİSİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çine'ye vatandaşların sıkıntılarını, dertlerini dinlemek için geldiğini belirten Karaismailoğlu, yangının yol açtığı hasarın telafisi için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Karaismailoğlu, Antalya'da afetin izlerinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını kaydederek, "Muğla bölgesinde de aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, bir taraftan AFAD ve devletimizin güçlü kuruluşları vatandaşımızın yanında. Her zaman olduğu gibi inşallah bu ülke tarihinin önemli yangınlarından bir tanesine şahitlik ettiğimiz bugünlerde kısa sürede yangının etkilerini ortadan kaldırıp normal yaşantımız ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek doğrultusundaki çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, yangın söndürme çalışmalarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bütün personel ve iş gücüyle havadan, karadan ve denizden destek verdiklerini sözlerine ekledi.

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FOTOĞRAF 11 Manavgat’ın 4 farklı noktasında aynı anda 28 Temmuz’da öğle saatlerinde başlayan ve 9 gündür devam eden orman yangını kontrol etmek için çalışmalar devam ediyor. Birçok mahallenin etkilendiği, hayvanların telef olduğu yangında milyonlarca çam ağacı ve fidanı zarar gördü. Yangın ilçe merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta sarp kayalık alanda etkisini sürdürürken, yanan alanlar havadan drone ile görüntülendi. Simsiyah bir renkle kaplı olan alanda, sadece yanmayan birkaç bölge ve yolların ayırt edilebildiği görüldü. Demirciler Mahallesi’nde yanan evler de görüntülendi. Kürcüler Mahallesi, Demirciler Mahallesi’ndeki arazilerin parça parça yandığı, bazı yerlerin ise yangından hiç etkilenmediği gözlemlendi. Çam fidanlarının yanarak kuru ve siyah bir dal haline kaldığı görülen görüntülerde, yangının önünde ne varsa yaktığı gözlemlendi Öte yandan Kepez Baraj Göleti’nin manzarası ve etrafındaki yanan alanlar da görüntülendi. Dokuz günlük yangın sonrası Manavgat havadan görüntülendi: Simsiyah renkle kaplandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde dokuz gündür devam eden yangında zarar gören ormanlık alanlar ve evler havadan drone ile görüntülendi.

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FOTOĞRAF 10 Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden faaliyetlere başlıyor. Hava araçları, denizden ve yakındaki göletlerden su alarak alevlere müdahale ediyor. Günde defalarca alevlere su döken helikopter pilotları, o anları da cep telefonlarıyla kaydetti. Pilotların müdahale sırasında çektiği görüntülerde, yangının verdiği zararı ve alevlerin büyüklüğü gözler önüne seriliyor. Havadan çekilen görüntüler Manavgat yangınının boyutunu gözler önüne seriyor Antalya'da yangın söndürme helikopteri pilotlarının müdahale sırasında çektiği görüntüler, yangının ne kadar geniş alana yayıldığını gösteriyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Akseki ilçesinde de gece yarısı başlayıp, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına da müdahale ediliyor. Her iki yangına sabah saatlerinden itibaren havadan da müdahale başladı. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni, Karaöz mahalleleri ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı. Mahallelerde evler, ahırlar yandı. Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde helikopter ile bölgede inceleme yaptı. Manavgat ve Akseki'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. BiP'te paylaş

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