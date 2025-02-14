Ülke genelinde 16 bin kişiyi dolandırdılar: Yakalanan 8 kişiden 7'si tutuklandı

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada özellikle çocukların, yardıma muhtaç kişilerin fotoğraf ve görüntülerini paylaşıp duygu sömürüsü yaparak yardım topladıkları iddiasıyla para talep eden sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

10 milyon TL para topladılar

Yapılan incelemede Amasya'da 40, 81 ilde toplam 16 bin 398 kişiden yardım adı altında 10 milyon 334 bin 993 lira para toplandığı tespit edildi. İncelemelerde paraların yardım amacıyla kullanılmadığı, oyun, bahis, sosyal medya reklamı, fatura ödemesi ve altın alımlarında kullanıldığı belirlendi.

1 kişi adli kontrolle serbest