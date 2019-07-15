Türkiye Cumhuriyeti 3 yıl önce 15 Temmuz akşamında alçak bir darbe girişimine maruz kalmıştır. FETÖ, hain bir teşkilatlanma sergileyerek tüm kurumlarımızın içine haince ve sinsice nüfus etmiş, milli irademize, Türkiye’yi gece gündüz çalışarak muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, milletini arkasına alıp dünyaya liderliğinin nasıl bir şey olduğunu tekrar öğreten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun davasına inanan Türk halkına ve Tüm İslam aleminin bekasına darbe

Türkiye Cumhuriyeti’nindemokrasisinin boynuna zincir vurmaya kalkışmıştır.

Türk milleti, bu darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve canını ortaya koyarak yapmış olduğu “sokağa çıkın” çağrısına kulak vermiş ve nasıl birlik olunduğunu tüm dünyaya ibretle göstermiştir. Böyle bir ulusun boynuna kimsenin zincir vuramayacağı aşikârdır. Milletimiz o gece sabahlara kadar uyumamış, tankların ve silahların önüne gövdesini siper etmiş; canını vatanı, lideri ve demokrasisi için seve seve feda edeceğini bir kez daha kanıtlamıştır. Demokrasimize, birliğimize ve bütünlüğümüze yapılan bu alçak saldırıda vatanına, milletine ve yaşadığı topraklara ihanet edenler cezalarını bulmuş ve bu kirli oyunu aziz Türk milleti bozmuştur.

Cumhurbaşkanımız, parlamentomuz, hükümetimiz, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun her kesimi tek vücut olarak 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize sahip çıkmıştır. Bu alçak darbe girişimine karşı kahramanca mücadele verirken yaşamını yitiren şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz. Bu hain girişimin hemen ardından “ülkemizin geleceğine güvenimiz tam” mesajını uluslararası iş toplantılarında tüm dünya yatırımcılarına anlattık. Türk ekonomisinin sağlam bir zeminde olduğunun ve büyümeye hız kesmeden devam edeceğinin tüm platformlarda altını çizdik, çizmeye devam ediyoruz. Ülkemizin büyümesi ve kalkınması için yatırımlarımıza, projelerimize hız kesmeden hatta daha da büyük hedefler koyarak devam ediyoruz. Ülkemizin 2023, 2050 ve 2070 hedeflerine ulaşacağından hiç ama hiç kuşkumuz yok. Türkiye bölgesinin süper gücü ve lider ülkesidir.

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Bu inançla gece gündüz 7-24 demeden çalışıyor, inanıyor ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. 15 Temmuz destanını yazan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Türk milleti yazılan tarihi destanı asla unutmayacaktır.

A&S Investment Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş