Ülkeyi 7'li koalisyonla yöneteceklerdi: DEVA Partisi TBMM'de ortak gruba 'hayır' dedi

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'yle yürüttükleri ortak grup kurma görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.
Türkiye'yi 7'li koalisyonla yönetmeye talip olan Millet İttifakı'nda seçim hezimetinin ardından anlaşmazlıklar devam ediyor.
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'yle yürüttükleri TBMM'de ortak grup kurma görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.
3 parti grup kurma görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı
Halk TV yayınına katılan Yeneroğlu, şu açıklamalarda bulundu:
"Arkadaşlarımız bu modele 'hayır' dedi"
Saadet Partisi'nde de aynı görüşün olduğunu ifade eden Yeneroğlu, şöyle devam etti: