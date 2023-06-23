Ülkeyi 7'li koalisyonla yöneteceklerdi: DEVA Partisi TBMM'de ortak gruba 'hayır' dedi

"DEVA Partisi'nde arkadaşlarımızın çok büyük bir ekseriyeti ortak grubun ciddi komplikasyonlar doğuracağı ve 3 partinin de kendi politikalarını, kimliğini yıpratacağı ve bu sebepten dolayı bu modelin uygun olmadığı kanaatine vardı. O açıdan bu modele hayır dedi arkadaşlarımız. Bu aşamada bizim önceliğimiz DEVA Partisi'nin kimliğini güçlendirmek, son 3 yılda yoğun biçimde çalıştığı eylem planlarını güçlü bir biçimde, güçlü bir iletişimle kamuoyuyla buluşturmak."