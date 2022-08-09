Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, ODTÜ yerleşkesi ve ormanlık alanlar dışında kalan alanların TOKİ tarafından yapılacak binaların şehit ailelerine tahsis edilmesini önerdi.

Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilimde, bilimde, teknikte ve daha birçok alanda gurur kaynağı olması gereken Orta Doğu Teknik Üniversitesinin; üç beş tane bölücü, ahlaksız ve anarşist grubun istekleri doğrultusunda hareket etmesi, milli ve manevi değerlerimize saygısızlıktır. Binlerce şehidimizin kanıyla sulanmış topraklarımızın hiçbir köşesi kadim Türk milletine meydan okuma alanı olamayacaktır." dedi.

OYNAT 01:41 Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım’dan ODTÜ yerleşkesinde şehit aileleri için konut yapılsın önerisi Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ODTÜ'de yaşanan olayları değerlendirdi. Yıldırım ayrıca, ODTÜ yerleşkesi ve ormanlık alanlar dışında kalan alanlara TOKİ tarafından yapılacak binaların şehit ailelerine tahsis edilmesini önerdi. BiP'te paylaş

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"ODTÜ MİLLETE İHANETİN YUVASI OLMAYACAK"

ODTÜ'nün Türk milletinin değerlerine karşı saldırılarla gündeme geldiğine ve kendi kuruluş amacına da aykırı hareket ettiğine vurgu yapan Yıldırım, "Türk milletinin ve Türk devletinin karşısında yer alan ayrılıkçı grupların hamisi haline gelmektedir. Bilim yuvası olması gereken üniversiteler, devlete ve millete ihanetin yuvası olamayacaktır." açıklamasında bulundu.

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"Üniversiteler Türk devletinin ve Türk milletinin değerlerine meydan okunacak yerler değildir. ODTÜ veya herhangi başka bir üniversitede, Türkiye Cumhuriyeti uğruna şehit olmayı göze almış vatan evlatlarının mili ve manevi değerlerini hedef alan eylemler karşılıksız kalmamalıdır." diyen Yıldırım, "ODTÜ’ye yuvalanmış bu zararlı gruplar, üniversitelerin yapıtaşı olan eğitim ve öğretim gibi hususların üzerini örtemeyecek ve her biri ayrı bir gurur kaynağı olan öğrencileri yönlendiremeyecektir. Bu tür sapkınlıklara en güzel cevabı yine bu vatan için istikballerinden vazgeçmiş, en büyük fedakarlığı yapmış şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkılarak verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz." ifadelerini kullandı.

"TOKİ KONUTLARI ŞEHİT AİLELERİNE TAHSİS EDİLSİN"

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hususta; ODTÜ yerleşkesi içerisinde bina ve ormanlık alanlar dışında kalan boş alanlara hakları asla ödenmeyecek olan şehit ailelerimize tahsis edilmek üzere TOKİ aracılığıyla konutlar inşa edilmesini önermekteyiz. Bu önerimiz hayata geçtiği takdirde, devleti ve milleti için can vermiş şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkılacağı, hatıralarının yâd edileceği ve kıymetli ailelerinin bulunduğu bir yerde; kimsenin ahlaksız ve sapkın eylemlerde bulunmaya cesaret edemeyeceği aşikardır. Bu düşünceyle hareket ettiğimizde kıymetli şehitlerimizin çocukları, bu alanlarda büyüyüp yetişecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizi emanet ettiği, milli ve manevi değerlerine saygılı, ülkesinin geleceği için gece gündüz yorulmaksızın çalışan Türk gençliği üniversitelerimizi dolduracaktır. Bundan böyle ODTÜ, öğrencilerin hedeflerini şaşırtmak için çabalayan birkaç azınlık grubun yönlendirmesine bağlı kalmayacaktır."

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