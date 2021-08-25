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YEREL GÜNDEM

Uludağ Kısa Film Yarışması başvuruları sürüyor

Yıldırım Belediyesi’nin “korona günlerinde insan olmak” temasıyla düzenlediği 1. Ulusal Uludağ KIsa Film Yarışmasına başvurular devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uludağ Kısa Film Yarışması başvuruları sürüyor
AFİŞ

Yıldırım Belediyesi tarafından “1’inci Ulusal Uludağ Kısa Film Yarışması” düzenleniyor. ‘Korona Günlerinde İnsan Olmak’ temasıyla çıkılan yarışmada katılımcıların düşünce ve yaklaşımlarını sinema yoluyla aktarmasını hedefleyen Yıldırım Belediyesi, genç sinemacılara destek vererek Türkiye sinemasına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Pandemi sürecinde yaşananları sinemanın diliyle tüm insanlığa ulaştırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya başvurular, 24 Eylül’e kadar sürecek. Değerlendirme sonuçları 2 Ekim tarihinde düzenlenecek törenle ilan edilecek olup dereceye giren kişiler ödül töreninden önce telefon ve mail yoluyla bilgilendirilecek. Jüri Başkanlığını Yazar Yönetmen Derviş Zaim’in yapmış olduğu yarışmaya, Yazar Enver Gülşen, Dr. Akif Hayta, Sinema Eğitmeni Seda Aydoğmuş ve Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Deniz Kurtyılmaz jürilik yapacak. Yarışmanın 1’incisi 15 bin, 2’ncisi 10 bin, 3’üncüsü 5 bin lira ile ödüllendirilecek.

Tüm sinema tutkunlarını yarışmaya davet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: “Türkiye sinemasının gelişmesine katkı sağlamak, genç sinemacıları desteklemek amacıyla bu yıl ilkini düzenlediğimiz Uludağ Kısa Film Yarışmasına tüm sinemaseverlerin katılımını bekliyoruz” dedi.

Yarışma hakkında başvuru ve bilgi almak isteyenler https://uludagkisafilm.yildiri... adresinden bilgi alabilir.

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