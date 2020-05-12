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BURSA

​Uludağ’da kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı: Doğal ortamına geri salındı

Uludağ’da kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı: Doğal ortamına geri salındı

Bursa’da Uludağ eteklerinde domuz kapanına yakalanan yavru ayı için jandarma, itfaiye ve doğa koruma ekipleri seferber oldu. Gündüz vakti başlatılan kurtarma operasyonu gecenin geç saatlerine kadar sürdü. İğne ile uyuşturulan sevimli ayı domuz kapanından kurtarılarak yeniden doğal ortamına geri salındı.

Haber Merkezi İHA
Yakalanmış olan ayıya ulaşmak için tüm ekipler seferber oldu.
Yakalanmış olan ayıya ulaşmak için tüm ekipler seferber oldu.

Uludağ’ın eteklerindeki Gökçeören köyü sakinleri bir ayının sesini fark edince jandarmadan yardım istedi. Doğancı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri köy yakınlarındaki meyve bahçeleri civarına konulan domuz kapanına yakalanan 3-4 yaşlarındaki ayıyı görüp hemen itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.Bölge Müdürlüğü’nden yardım istedi.

Ayıyı, veteriner hekimi Azizcan Sezer, iğne ile uyuttu.

Tel kapan sıkışmış halde bulundu

Uludağ eteklerinde bulunan Gökçeören köyü kırsalında tuzağa yakalanmış olan ayıya ulaşmak için tüm ekipler seferber oldu. Ekipler iftar öncesi 2 kilometrelik patika yolu yürüdü.

Tel kapana yakalanmış yaralı ayıyı Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Azizcan Sezer, iğne ile uyuttu. Anestezi sayesinde uyuyan ayı tel kapandan itfaiyenin yardımıyla kurtarılırken, başka sağlık sorunlarının da olup olmadığı kontrol edildi.

Yakalanmış olan ayıya ulaşmak için tüm ekipler seferber oldu.

Kapan yarasının haricinde herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı tespit edilen 3- 4 yaşlarındaki yavru ayı tedavisinin ardından uyandırılıp doğal ortamına salındı. Görevliler ise iftarlarını ormanda su içerek açmak zorunda kaldılar.

​Uludağ’da kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı: Doğal ortamına geri salındı
FOTOĞRAF 7
Title
Uludağ’ın eteklerindeki Gökçeören köyü sakinleri bir ayının sesini fark edince jandarmadan yardım istedi.
Title
Doğancı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri köy yakınlarındaki meyve bahçeleri civarına konulan domuz kapanına yakalanan 3-4 yaşlarındaki ayıyı görüp hemen itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.Bölge Müdürlüğü’nden yardım istedi.
Title
Uludağ eteklerinde bulunan Gökçeören köyü kırsalında tuzağa yakalanmış olan ayıya ulaşmak için tüm ekipler seferber oldu.
Title
Ekipler iftar öncesi 2 kilometrelik patika yolu yürüdü. Tel kapana yakalanmış yaralı ayıyı Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Azizcan Sezer, iğne ile uyuttu.
Title
Anestezi sayesinde uyuyan ayı tel kapandan itfaiyenin yardımıyla kurtarılırken, başka sağlık sorunlarının da olup olmadığı kontrol edildi.
Title
Kapan yarasının haricinde herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı tespit edilen 3- 4 yaşlarındaki yavru ayı tedavisinin ardından uyandırılıp doğal ortamına salındı. Görevliler ise iftarlarını ormanda su içerek açmak zorunda kaldılar.
Title
​Uludağ’da kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı: Doğal ortamına geri salındı
Bursa'da Uludağ eteklerinde domuz kapanına yakalanan yavru ayı için jandarma, itfaiye ve doğa koruma ekipleri seferber oldu. Gündüz vakti başlatılan kurtarma operasyonu gecenin geç saatlerine kadar sürdü. İğne ile uyuşturulan sevimli ayı domuz kapanından kurtarılarak yeniden doğal ortamına geri salındı.


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