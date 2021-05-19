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İSTANBUL

Uludağ’ın eteklerindeki karlar İstanbul sahillerinden görüldü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde havanın temizlenmesiyle Uludağ’ın eteklerindeki karlar, İstanbul sahillerinden yine görüldü.

Haber Merkezi DHA
Uludağ’ın eteklerindeki karlar İstanbul sahillerinden görüldü
​Uludağ’ın eteklerindeki karlar İstanbul sahillerinden görüldü. ​

Uludağ, bu sabah İstanbul sahillerinden tekrar görüldü. Pendik, Kartal ve Maltepe sahilinde
yürüyüş ya da spor yapanlar vatandaşlar da manzaranın tadını çıkardı.

Sahilde spor yapan Emrah Güneşer, “Daha önce bu kadar net görmüyordum. Bir hayli beyazlık var. Hatta yaz ayında bu kadar kar olması enteresan diye düşündüm. Temiz havadan olabilir” dedi.

KEYİFLİ BİR GÖRÜNTÜ

Kartal sahilinde yürüyüş yapan Aykut Cankat da “Bugün dikkatimi netlik çekti. Daha önce görülmeyen bir netlik var, dağlar görünüyor. Gerçekten çok keyifli bir görüntü. Doğa da kendini yeniledi tabi kapanmadan dolayı. Bu görüntüleri görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.


Sahilde yürüyüş yapan Ali Eraslan ise, “Her zaman böyle görüntü olmuyor. Bugün hava berrak. Güneş bu kadar açıksa, hava da temizse karşıları görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tam kapanmada hava temizlendi: İstanbul'dan Yalova ve Uludağ'ın zirveleri göründü
FOTOĞRAF 5
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Korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma süreci devam ediyor. Ülke genelinde tam kapanma kararına büyük oranda uyulduğu görülürken, gerek trafiğe çıkan araç sayısının azalması gerekse bazı fabrikaların üretime ara vermesi sonrası İstanbul’un havası temizlendi.
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Havanın temizlenmesiyle görüş mesafesi de artarak Kartal Sahil’den Yalova ve Uludağ’ın zirvesi göründü. Sabah saatlerinde sahile hayvanlarını gezdirmeye gelen ve yürüyüş yapan vatandaşlar manzaranın tadını ççıkarttı.
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Tam kapanmada hava temizlendi: İstanbul'dan Yalova ve Uludağ'ın zirveleri göründü
Tam kapanma sürecinde havanın temizlenmesiyle birlikte İstanbul'a kilometrelerce uzaklıkta olan Yalova ve Uludağ'ın zirveleri göründü. Kartal Sahile yürüyüş yapmaya gelen vatandaşlar manzaranın tadını çıkarttı. Kartpostallık görüntü oluşturan o anlar havadan görüntülendi.


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