Uludağ’ın zirvesinde kar helvası yaptılar: Kaşık kaşık yediler

Timsahlar Trekking Grubu ve A.V.P Cihan Spor Kulübü Dağcılık Branşı üyeleri, yeni yıl ilk yürüyüşünü Uludağ’da gerçekleştirdi. Bursa’da bir grup dağcı Uludağ’da kar helvası yapıp yedi. Timsahlar Trekking Grubu adına açıklama yapan Hasan Salihoğlu, "Osmanlılar zamanında Hazreti Mevlana’nın bir beyti var: ’Kar yağarken dudaklarımızla öpmeli. Kar ve şeker gönlü ferahlatır’. Biz de onun için bu helvayı pekmez ve Uludağ’da yağan karın üzerinde yaptık, arkadaşlarımızla beraber yedik." dedi.