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BURSA AKTÜEL

Uludağ’ın zirvesinde kar helvası yaptılar: Kaşık kaşık yediler

Timsahlar Trekking Grubu ve A.V.P Cihan Spor Kulübü Dağcılık Branşı üyeleri, yeni yıl ilk yürüyüşünü Uludağ’da gerçekleştirdi. Bursa’da bir grup dağcı Uludağ’da kar helvası yapıp yedi. Timsahlar Trekking Grubu adına açıklama yapan Hasan Salihoğlu, "Osmanlılar zamanında Hazreti Mevlana’nın bir beyti var: ’Kar yağarken dudaklarımızla öpmeli. Kar ve şeker gönlü ferahlatır’. Biz de onun için bu helvayı pekmez ve Uludağ’da yağan karın üzerinde yaptık, arkadaşlarımızla beraber yedik." dedi.

Haber Merkezi İHA
Yanlarında getirdikleri pekmez ve balı karın üzerine döküp kar helvası yapan dağcılar, yerden kaşık kaşık kar helvası yedi.
Yanlarında getirdikleri pekmez ve balı karın üzerine döküp kar helvası yapan dağcılar, yerden kaşık kaşık kar helvası yedi.

Timsahlar Trekking Grubu ve A.V.P Cihan Spor Kulübü Dağcılık Branşı üyeleri, yeni yıl ilk yürüyüşünü Uludağ’da gerçekleştirdi. Her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yürüyüşte Uludağ oteller bölgesinde bir araya gelen dağcılar, zaman zaman 1 metreyi bulan karda yürüdü.

İstanbul’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
GÜNDEM
İstanbul’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Dağcılar, 1 metreyi bulan karda yürüdü.

'Kar ve şeker gönlü ferahlatır'

Yanlarında getirdikleri pekmez ve balı karın üzerine döküp kar helvası yapan dağcılar, yerden kaşık kaşık kar helvası yedi. Bu sene dokuzuncusunu düzenledikleri yürüyüş hakkında Timsahlar Trekking Grubu adına açıklama yapan Hasan Salihoğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Osmanlılar zamanında Hazreti Mevlana’nın bir beyti var: ’Kar yağarken dudaklarımızla öpmeli. Kar ve şeker gönlü ferahlatır’. Biz de onun için bu helvayı pekmez ve Uludağ’da yağan karın üzerinde yaptık, arkadaşlarımızla beraber yedik. 2020 yılının Bursa ve Türkiye dağcılığında önemli bir yeri olmasını, huzurlu ve kayıpsız geçmesini diliyoruz."
Karın üzerine pekmez ve bal döküp yediler.

Sadece Uludağ değil: Yurt genelinde kartpostallık manzaralar
FOTOĞRAF 21
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Adıyaman’da çok sayıda vatandaş kar yağan yüksek rakımlı bölgelere akın etti. Gece saatlerinde Türmüz Tepe mevkisine kar yağmasının ardından vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte karlı bölgeye akın etti.
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Yüzlerce kişinin bulunduğu bölgede bazı vatandaşlar kar üzerinde mangal yakıp karın tadını çıkartmaya çalışırken bazı vatandaşlar ise yakınlarıyla birlikte kar topu oynayıp kardan adam yaptı.
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Vatandaşların doyasıya eğlendiği Türmüz Tepe mevkisinde zaman zaman yoğun araç kuyrukları da oluştu.
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. Semaverde çayını demleyip kar üzerinde yakınlarıyla sohbet eden vatandaşlar, kent merkezine de kar yağmasını umut ettiklerini söyledi.
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Uludağ’ı anımsatan bölgede vatandaşlar yakınlarıyla eşsiz bir gün geçirdi.
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Ekipler, önceki gün yağan karın ardından kent merkezinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
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Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde yolların açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kaldırımlardaki karları temizleyerek, vatandaşların ulaşımlarını daha kolay sağlayabilmesi adına çaba sarf ediyor.
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Bu kış mevsiminde karın geç geldiği Tunceli’de, son bir haftada yağışlar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Kar nedeniyle 218 köy yolu ulaşıma kapandı.
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Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler, kapanan köy yollarından 177’sini 24 saat süren aralıksız çalışmalarla açtı. Halen kapalı bulunan 41 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmasının sürdürdüğü bildirildi.
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Hayvancılıkla uğraşan ve kar yağışının geç geldiğini belirten Hanuşağı Köyü Muhtarı Haydar İlik şu şekilde açıklamada bulundu:
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Şu anda 1 buçuk metre kar var. Bu son bir haftada yağdı. Geçen sene 4 metre yağmıştı. Kış yeni başladı. Daha çok yağacağını düşünüyoruz.”
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Öte yandan bölge geneline için bugün de kar yağışı uyarısı yapıldı.
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Afyonkarahisar’da gece başlayan yağışı sonrası kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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Kent merkezinde ve tüm ilçelerde etkili olan kar yağışı sürüyor. Ana arterler dahil tüm yollarda trafik güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri tarafından yollara solüsyon uygulaması yapıldı.
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Ayrıca, öğrencilerin güçlükle ulaştığı okullarda kar nedeniyle eğitime ara verilmesine ilişkin valilikten herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Türkiye’nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 90 santimetreye ulaşırken, beyaza bürünen dağ yolu, drone ile havadan görüntülendi.
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Zirve karla kaplanırken, dağ yolu da beyaza büründü. Drone ile havadan görüntülenen Uludağ yolundaki kar, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkardı. Beyaza bürünen çam ve köknar ağaçlarının görüntüsü kartpostalları aratmadı.
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Kent merkezinden zirveye teleferikle çıkmayı tercih edenler, 9 kilometreyi eşsiz kar manzarası eşliğinde katediyor. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’a teleferikle ulaşanlar ile Oteller Bölgesi’nden telesiyej kullanarak zirveye çıkanlar, doğa ve karın sunduğu eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. Teferrüç’teki ilk istasyondan teleferiğe binen tatilciler Kadıyayla ve Sarıalan istasyonlarını yaklaşık yarım saat gibi bir sürede geçip müthiş kaz manzarası eşliğinde Kurbağakaya mevkine ulaşıyor.
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Karayolunu kullanarak zirve yolculuğuna çıkanlar ise 40 dakika süren yolculuk boyunca Tarihi İnkaya Çınar’ı ile Yiğitali ve Hüseyin Alan mahallelerine uğrayıp mola fırsatı bulabiliyor. Kirazlıyayla ve Milli Park girişindeki mesire alanları da tatilcilere kar üstünde mangal yapma keyfi sunuyor.
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Birinci ve İkinci Oteller bölgesinde konaklayan tatilciler bu bölgelerdeki birbirinden güzel pistlerde kayak yaparlarken dileyenler ise Çobankaya’daki bakacak mevkiinden eşsiz Bursa manzarasını izleyebiliyor.
Sadece Uludağ değil: Yurt genelinde kartpostallık manzaralar
Türkiye'de kar yağışları başladı. Uludağ'ın kartpostallık manzarası birçok ilde de meydana çıktı.
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