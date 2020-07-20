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Bursa haberleri: Uludağ’ın zirvesinde yaşıyorlar: Görüntülenen kelebekler görenleri hayran bıraktı

Uludağ’ın zirvesinde yaşıyorlar: Görüntülenen kelebekler görenleri hayran bıraktı

Uludağ’ın zirvesinde rengarenk kelebekler, görenleri hayran bıraktı. Fotoğraf sanatçıları, kelebekleri çekmeyi başardı. Kelebekler, Uludağ’a ayrı bir güzellik katıyor.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf sanatçıları,kelebekleri çekmeyi başardı.
Fotoğraf sanatçıları,kelebekleri çekmeyi başardı.

Yaz aylarında Uludağ’ın zirvesinde görülebilen nadide kelebekler objektiflere yansıdı. Temmuz ve ağustos aylarında görülebilen Türkiye’nin en nadir kelebekleri rengarenk görüntüleriyle herkesi hayran bıraktı. Kısacık ömürleriyle pek çok romana, tiyatro eserine ve hatta beyaz perdeye konu olan kelebekler, Uludağ’a ayrı bir güzellik katıyor.

Fotoğraf sanatçıları,kelebekleri çekmeyi başardı.

Beyaz üzerine kırmızı benekleri ile kendini diğer kelebeklerden ayıran Apollo ise, göz alıcı güzelliği ile gören herkesi kendisine hayran bırakıyor. Fotoğraf sanatçıları, el değmemiş 2 bin 500 metrelik Uludağ’ın güzelliklerini objektife sığdırmayı başardı. Uludağ’da yetişen göz alıcı çiçekler, ressamları bile kıskandıran rengarenk kanatlarıyla uçuşan kelebekler, görenlere huzur veriyor.

Fotoğraf sanatçıları,kelebekleri çekmeyi başardı.

Kelebeklerin güzelliklerini görüntüleyenler, deniz seviyesinden 6 bin metre yükseklikte bile yaşayabilen Apollo kelebeğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Fotoğraf sanatçıları,kelebekleri çekmeyi başardı.
Fotoğraf sanatçıları,kelebekleri çekmeyi başardı.
Fotoğraf sanatçıları,kelebekleri çekmeyi başardı.
Fotoğraf sanatçıları,kelebekleri çekmeyi başardı.

Uludağ’ın zirvesinde yaşıyorlar: Görüntülenen kelebekler görenleri hayran bıraktı
FOTOĞRAF 19
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Yaz aylarında Uludağ’ın zirvesinde görülebilen nadide kelebekler objektiflere yansıdı.
Title
Temmuz ve ağustos aylarında görülebilen Türkiye’nin en nadir kelebekleri rengarenk görüntüleriyle herkesi hayran bıraktı.
Title
Kısacık ömürleriyle pek çok romana, tiyatro eserine ve hatta beyaz perdeye konu olan kelebekler, Uludağ’a ayrı bir güzellik katıyor.
Title
Beyaz üzerine kırmızı benekleri ile kendini diğer kelebeklerden ayıran Apollo ise, göz alıcı güzelliği ile gören herkesi kendisine hayran bırakıyor.
Title
Fotoğraf sanatçıları, el değmemiş 2 bin 500 metrelik Uludağ’ın güzelliklerini objektife sığdırmayı başardı.
Title
Uludağ’da yetişen göz alıcı çiçekler, ressamları bile kıskandıran rengarenk kanatlarıyla uçuşan kelebekler, görenlere huzur veriyor.
Title
Kelebeklerin güzelliklerini görüntüleyenler, deniz seviyesinden 6 bin metre yükseklikte bile yaşayabilen Apollo kelebeğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
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Title
Title
Uludağ’ın zirvesinde yaşıyorlar: Görüntülenen kelebekler görenleri hayran bıraktı
Uludağ'ın zirvesinde rengarenk kelebekler, görenleri hayran bıraktı. Fotoğraf sanatçıları, kelebekleri çekmeyi başardı. Kelebekler, Uludağ'a ayrı bir güzellik katıyor.


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