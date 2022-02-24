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Uluslararası aşçı ve şefler Vali Demirtaş’ı ziyaret etti

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen aşçı ve şefler Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.

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Uluslararası aşçı ve şefler Vali Demirtaş’ı ziyaret etti
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Makam Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette Vali Demirtaş’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyon Başkanı Hasan Özaygut, Uluslararası Gastronomi Federasyonu Başkanı Mehmet Kaplan, Mezopotamya Uluslararası Gastronomi Kültür ve Pastacılar Derneği Başkanı Şeyhmus Kaplan, UGEF As Başanı Veysi Cevahirli, Ahmet Fevzi Öner, Muzaffer Ceylan ile Pembegül Ergene hazır bulundu.

Bölgede gastronomi anlamında çeşitli etkinlikler yapmayı planladıklarını ifade eden Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyon Başkanı Hasan Özaygut, arkadaşlarımız ile berber Mezopotamya’nın zengin kültürüne katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

Mezopotamya ve bölgenin zengin yemek kültürünü tanıtmak ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri gün yüzüne çıkarmak amacıyla Mardin’de Uluslararası Gastronomi Festivali yapmayı planladıklarını belirten Vali Demirtaş,

‘’Öncelikle nazik ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin yapmış olduğu lezzetler ile hayatımızı idame ettiriyoruz. Nasip olursa Ramazan Bayramından sonra yapacağımız Uluslararası Gastronomi Festivali ile bölgemizdeki yemek kültürünü dünyaya tanıtmak ve bu etkinlikleri sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. İlimizde daha önce coğrafi işaret alan ürünlerin sayısını da bu vesileyle çoğaltmayı amaçlıyoruz. İlimiz Turizm, Tarım ile birlikte gastronomi ile de anılması için çalışmalarımız son sürat soruyor. GAP suyunun da gelmesi ile beraber İnşallah Mezopotamya Ovasında daha bereketli ürünler elde edeceğiz. Atamızdan bizlere miras kalan kültürümüze sahip çıkacağız.’’ Diye konuştu.

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