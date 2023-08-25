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Uluslararası Müzik Yarışması’nda büyük skandal: 'KKTC'yi tanımıyoruz' diyerek birinciliği vermek istemediler

Kırgızistan’da düzenlenen Meykin Asya Uluslararası Müzik Yarışması’na KKTC adına katılan Begüm Tekakpınar jürinin ortak kararıyla birinci seçildi. Ancak jüri üyeleri, KKTC'nin 'tanınmayan bir ülke' olduğunu öne sürerek birinci olamayacağı sadece üçüncülük vereceklerini belirtip adeta derece pazarlığı yaptı. Türk jüri üyesi olan MESAM Başkan Yardımcısı Selim Çaldıran ise karara sert tepki gösterdi. Daha sonra oylamada en yüksek oyu alan Tekakpınar’a birincilik ödülü geri verildi. Çaldıran, "Türkiye olarak bize yapılan haksızlıkları Erovision’larda, diğer yarışmalarda ezdik geçtik. Böyle şeylere tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.

12:13 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meykin Asya Uluslararası Müzik Yarışması’na KKTC adına katılan Begüm Tekakpınar birinci seçildi.

Meykin Asya Uluslararası Müzik Yarışması’na KKTC adına katılan Begüm Tekakpınar birinci seçildi.

Kırgızistan'da ağırlıklı olarak Türk Cumhuriyetlerinin katıldığı Meykin Asya Uluslararası Müzik Yarışması 17-20 Ağustos’ta Çolpan Ata şehrinde TÜRKSOY, Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanlığı iş birliğinde düzenlendi.


Oylamada birinci çıkan KKTC’li yarışmacıyı ilan etmediler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yarışmaya katılan Begüm Tekakpınar, Jürinin ortak kararıyla birinci seçildi.

Ancak anons edilmeden önce hem Kırgız yetkililer, hem jüri kendi aralarında toplantı yaparak, tanınmayan bir ülkenin birinci ilan edilemeyeceğini, ancak üçüncü ilan edilebileceği konusunda görüş birliğine vardılar.


Türk jüri üyesi tepki göstererek yarışmayı terk etti

Altı kişilik jüride yer alan MESAM'ı temsilen jüri üyesi olan MESAM Başkan Yardımcısı Selim Çaldıran karara sert tepki göstererek, yarışmayı terk etti. Kırgız yetkililerin araya girmesiyle Selim Çaldıran ikna edildi. Jürinin oylamada en yüksek oyu alan KKTC’li Begüm’e birincilik ödülü verildi.

'Böyle şeylere tahammülümüz yok'

Jüri üyeleri ve yetkililerle konuştuğunu belirten Selim Çaldıran,
"Türkiye olarak bize yapılan haksızlıkları Erovision’larda, diğer yarışmalarda ezdik geçtik. Birinci olduk, bunu kırdık yıktık. Böyle şeylere tahammülümüz yok, adalet istiyoruz. Böyle davranmaya devam ederseniz hep geriden geleceklerini anlattım. TÜRKSOY Başkanı da Kırgız olmasına rağmen bizi destekledi. Adaleti sağladığımız için bana teşekkür etti. Kırgız Kültür Bakanı da sağduyumdan dolayı bana teşekkür etti”
dedi.

Begüm Tekakpınar, KKTC’de büyük bir sevgi ve heyecanla karşılandı.


#KKTC
#Kırgızistan
#Meykin Asya Uluslararası Müzik Yarışması
#MESAM
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