Uluslararası Müzik Yarışması’nda büyük skandal: 'KKTC'yi tanımıyoruz' diyerek birinciliği vermek istemediler

Meykin Asya Uluslararası Müzik Yarışması’na KKTC adına katılan Begüm Tekakpınar birinci seçildi.
Kırgızistan'da ağırlıklı olarak Türk Cumhuriyetlerinin katıldığı Meykin Asya Uluslararası Müzik Yarışması 17-20 Ağustos’ta Çolpan Ata şehrinde TÜRKSOY, Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanlığı iş birliğinde düzenlendi.
Oylamada birinci çıkan KKTC’li yarışmacıyı ilan etmediler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yarışmaya katılan Begüm Tekakpınar, Jürinin ortak kararıyla birinci seçildi.
Ancak anons edilmeden önce hem Kırgız yetkililer, hem jüri kendi aralarında toplantı yaparak, tanınmayan bir ülkenin birinci ilan edilemeyeceğini, ancak üçüncü ilan edilebileceği konusunda görüş birliğine vardılar.
Türk jüri üyesi tepki göstererek yarışmayı terk etti
Altı kişilik jüride yer alan MESAM'ı temsilen jüri üyesi olan MESAM Başkan Yardımcısı Selim Çaldıran karara sert tepki göstererek, yarışmayı terk etti. Kırgız yetkililerin araya girmesiyle Selim Çaldıran ikna edildi. Jürinin oylamada en yüksek oyu alan KKTC’li Begüm’e birincilik ödülü verildi.
'Böyle şeylere tahammülümüz yok'
Begüm Tekakpınar, KKTC’de büyük bir sevgi ve heyecanla karşılandı.