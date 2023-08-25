Uluslararası Müzik Yarışması’nda büyük skandal: 'KKTC'yi tanımıyoruz' diyerek birinciliği vermek istemediler

"Türkiye olarak bize yapılan haksızlıkları Erovision’larda, diğer yarışmalarda ezdik geçtik. Birinci olduk, bunu kırdık yıktık. Böyle şeylere tahammülümüz yok, adalet istiyoruz. Böyle davranmaya devam ederseniz hep geriden geleceklerini anlattım. TÜRKSOY Başkanı da Kırgız olmasına rağmen bizi destekledi. Adaleti sağladığımız için bana teşekkür etti. Kırgız Kültür Bakanı da sağduyumdan dolayı bana teşekkür etti”