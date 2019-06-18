Gündem UMED, Küçükkayayı istifaya davet etti
POLİTİKA

​UMED, İsmail Küçükkaya'yı istifaya davet etti

UMED, Küçükkaya'yı istifaya davet etti

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya’nın ortak yayın öncesi gizli görüşmesinin gazetecilik ilkelerini yok saymak olduğunu belirterek, İsmail Küçükkaya'yı istifaya davet etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye geldiği anların görüntüsü.
İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye geldiği anların görüntüsü.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile ortak yayını öncesinde moderatör İsmail Küçükkaya ile gizlice görüştüğü ortaya çıktı.

İmamoğlu–Küçükkaya gizli görüşmesinin basında yer almasının ardından, tepkiler gecikmedi.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ortak yayın öncesi gizlice yapılan İmamoğlu- Küçükkaya görüşmesine tepki gösterdi ve İsmail Küçükkaya’yı istifaya davet etti.

  • UMED’den yapılan açıklamada, "CHP’nin İBB adayı ile moderatör İsmail Küçükkaya’nın ortak yayından 3 gün önce gizlice bir araya gelmesi, gazetecilik meslek ilkelerini yok saymaktır. Mesleki saygınlığa gölge düşüren İsmail Küçükkaya’yı istifaya davet ediyoruz. İstifa edebilmek erdemdir..." ifadeleri yer aldı.

İmamoğlu ile Küçükkaya'nın yayından önce otelde görüştükleri ortaya çıktı
GÜNDEM
İmamoğlu ile Küçükkaya'nın yayından önce otelde görüştükleri ortaya çıktı

İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye geldiği anlar
OYNAT 00:51
İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye geldiği anlar
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayınının moderatörü İsmail Küçükkaya'nın programdan 2 gün önce Taksim'deki The Marmara Hotel'de İmamoğlu ile görüştüğü ortaya çıktı. Küçükkaya'nın otele geldiği anların görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.
Trabzondaki selden acı haber

Trabzon'daki selden acı haber

Bir kişinin cesedine ulaşıldı, haber alınamayanlar var.
İki ülkedeart arda deprem

İki ülkede
art arda deprem

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Hesabını vereceksin

Hesabını vereceksin

Erdoğan, CHP'nin adayına tepki gösterdi.
Salah'ın <br>'Mursi' sessizliği

Salah'ın
'Mursi' sessizliği

​Umursamıyor mu yoksa Sisi destekçisi mi?
Yüz yüze <br>görüşme felakettir

Yüz yüze
görüşme felakettir

Binali Yıldırım'dan CHP'nin adayı ile Küçükkaya'ya otel tepkisi.
Araştırılsın

Araştırılsın

Mursi'nin ani vefatı derin şüpheleri de beraberinde getirdi.
Normal çünkü taraf

Normal çünkü taraf

MHP'li Celal Adan, yayın öncesi CHP'nin adayı ile Küçükkaya'nın gizli otel buluşmasını yorumladı.
FETÖ acı bir<br>sürpriz peşinde

FETÖ acı bir
sürpriz peşinde

Örgütün en güçlü olduğu kurum hangisi ve MİT'teki FETÖ'cülere ne oldu?
İkinci de yola çıkıyor

İkinci de yola çıkıyor

​Bakan Fatih Dönmez Japonya'da tarihini açıkladı.
Devrimden darbeye Mısır'ın hikayesi

Devrimden darbeye Mısır'ın hikayesi

​Sisi cuntasının 6 yıllık kanlı karnesi.
25 bin araç<br>çürümeye terk edildi

25 bin araç
çürümeye terk edildi

Aralarında çok sayıda lüks araç da bulunuyor.
ABD'nin S-400 mektubuna yanıt

ABD'nin S-400 mektubuna yanıt

Akar'ın gönderdiği mektupta dikkat çeken detaylar.
Mursi için gıyabi cenaze namazı

Mursi için gıyabi cenaze namazı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gıyabi cenaze namazını kıldırdı.
TRT'yi hedef aldı

TRT'yi hedef aldı

​Darbeci Sisi'nin tahammülsüzlüğü sürüyor.
Haykırdı:<br>Birlik olun

Haykırdı:
Birlik olun

Şehit Mursi, hiçbir zaman cesur tavrından geri durmadı.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Bitlis kırsalında öldürülen terörist bakın kim çıktı.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

Ankara, İzmir başta olmak üzere 45 ile uyarı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.