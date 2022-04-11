Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Ümit Özdağdan Ekrem İmamoğluna salvo Siyasi çizgisine ağır itirazımız var
POLİTİKA

Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na salvo: Siyasi çizgisine ağır itirazımız var

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İmamoğlu'nun siyasi çizgisine 'ağır itirazları' olduğunu ifade eden Özdağ, "Diyarbakır'a gidip HDP'nin siyasallaştırdığı sözde anıt önünde fotoğraf çektirip, İstanbul'a gelip Orhun Abideleri’nden bahseden siyasetçiye güven duymuyoruz." diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağdan Ekrem İmamoğluna salvo: Siyasi çizgisine ağır itirazımız var
Ümit Özdağ - Ekrem İmamoğlu

Türkiye günlerdir, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı konusundaki iddiaları konuşuyor. İYİ Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, adaylık için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ı işaret etmişti.

Yavaş, bugün, İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği Meral Akşener'le yaptığı görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek, Özdağ'a, "Benim bilgim ve rızam dışında. Böyle bir hedefim yok" cevabını vermişti.

CNN Türk'te söz konusu gündeme ilişkin konuşan Özdağ, bir kez daha Yavaş'ın adaylığını desteklediğinin altını çizdi.

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına kapıları kapattı: Benim bilgim ve rızam dışında
GÜNDEM
Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına kapıları kapattı: Benim bilgim ve rızam dışında

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN EKREM İMAMOĞLU'NA: GÜVEN DUYMUYORUZ

Sunucunun kendisine yönelttiği 'Neden İmamoğlu değil?' sorusuna da yanıt veren Özdağ, İBB Başkanı'nın siyasi çizgisine 'ağır itirazları' olduğunu ifade ederek, "Diyarbakır'a gidip HDP'nin siyasallaştırdığı sözde anıt önünde fotoğraf çektirip, İstanbul'a gelip Orhun Abideleri’nden bahseden siyasetçiye güven duymuyoruz." diye konuştu.

Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na salvo: Siyasi çizgisine ağır itirazımız var
OYNAT 01:10
Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na salvo: Siyasi çizgisine ağır itirazımız var
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İmamoğlu'nun siyasi çizgisine 'ağır itirazları' olduklarını ifade eden Özdağ, 'Diyarbakır'a gidip HDP'nin siyasallaştırdığı sözde anıt önünde fotoğraf çektirip, İstanbul'a gelip Orhun Abideleri'nden bahseden siyasetçiye güven duymuyoruz.' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Mehmet Metiner 'Bendeki bilgi nettir' diyerek açıkladı
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Mehmet Metiner 'Bendeki bilgi nettir' diyerek açıkladı

Diyarbakır annelerini ziyaret etmeyen Ekrem İmamoğlu HDP'lilerle sergi açtı
GÜNDEM
Diyarbakır annelerini ziyaret etmeyen Ekrem İmamoğlu HDP'lilerle sergi açtı
İstanbul da sallandı

İstanbul da sallandı

AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem meydana geldi.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

​İftar sofralarına Özbekistan'ın başkentinden konuk olundu.
Son derece mutluyuz

​Erdoğan'dan Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif'e tebrik telefonu.

​Meclis oylaması sonucu ülkenin yeni başbakanı oldu.

YÖK Başkanı anlaşmayı imzalayıp detayları açıkladı.

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.