Türkiye günlerdir, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı konusundaki iddiaları konuşuyor. İYİ Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, adaylık için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ı işaret etmişti.

Yavaş, bugün, İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği Meral Akşener'le yaptığı görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek, Özdağ'a, "Benim bilgim ve rızam dışında. Böyle bir hedefim yok" cevabını vermişti.

CNN Türk'te söz konusu gündeme ilişkin konuşan Özdağ, bir kez daha Yavaş'ın adaylığını desteklediğinin altını çizdi.

GÜNDEM Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına kapıları kapattı: Benim bilgim ve rızam dışında

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN EKREM İMAMOĞLU'NA: GÜVEN DUYMUYORUZ

Sunucunun kendisine yönelttiği 'Neden İmamoğlu değil?' sorusuna da yanıt veren Özdağ, İBB Başkanı'nın siyasi çizgisine 'ağır itirazları' olduğunu ifade ederek, "Diyarbakır'a gidip HDP'nin siyasallaştırdığı sözde anıt önünde fotoğraf çektirip, İstanbul'a gelip Orhun Abideleri’nden bahseden siyasetçiye güven duymuyoruz." diye konuştu.

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OYNAT 01:10 Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na salvo: Siyasi çizgisine ağır itirazımız var Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İmamoğlu'nun siyasi çizgisine 'ağır itirazları' olduklarını ifade eden Özdağ, 'Diyarbakır'a gidip HDP'nin siyasallaştırdığı sözde anıt önünde fotoğraf çektirip, İstanbul'a gelip Orhun Abideleri'nden bahseden siyasetçiye güven duymuyoruz.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Mehmet Metiner 'Bendeki bilgi nettir' diyerek açıkladı