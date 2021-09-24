Gündem Ümit Özdağın algı operasyonunu Bakan Koca bozdu Çocuklara koronavirüs aşısı yapıldığı iddialarıyla ilgili bilgilendirdi
POLİTİKA

Ümit Özdağ'ın algı operasyonunu Bakan Koca bozdu: Çocuklara koronavirüs aşısı yapıldığı iddialarıyla ilgili bilgilendirdi

İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alay konusu oldu. Özdağ, 6 aylık bebeklere koronavirüs aşısı yapıldığına dair paylaşımı sonrası, Sağlık Bakanı Koca'nın kendisini arayıp belgenin 2020 tarihli K vitamini aşısına ait olduğunu söylediğini belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Ümit Özdağın algı operasyonunu Bakan Koca bozdu: Çocuklara koronavirüs aşısı yapıldığı iddialarıyla ilgili bilgilendirdi
Ümit Özdağ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine koronavirüs aşısı yapıldığını, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını hatta antikor sağladığını ifade etti. Kurugöl, bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da belirtti.

Tartışmalara neden olan iddialar sonrası soruşturma

Yaşanan bu gelişmenin ardından Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili harekete geçti. Bakanlık, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün 'bebeklere yanlış aşılar yapıldığına' ilişkin iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Sağlık ocaklarında bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldı iddiasına soruşturma
GÜNDEM
Sağlık ocaklarında bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldı iddiasına soruşturma

Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da söz konusu iddialar üzerine, sosyal medya hesabından paylaştığı bir belge ile, "Her alanda hata-yanlışlık yapılır, kabul edilir, düzeltilir ama insan sağlığında hataya ve hatta şüpheye dahi yer yoktur. Yavrularımızın üzerinde deney yapılması ve bunun yanlışlıkla denilerek savunulması kabul edilemez #DrZaferKurugölTutuklansın" ifadelerine yer verdi.

Bebeğe yanlış aşı iddiasına bir soruşturma daha
GÜNDEM
Bebeğe yanlış aşı iddiasına bir soruşturma daha

Bakan Koca Özdağ'ı aradı

Daha sonra Özdağ, yaptığı paylaşım sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini arayarak, belgedeki aşının koronavirüs aşısı değil, K vitamini aşısı olduğunu, tarihinin de 2020'ye ait olduğunu belirttiğini anlatan yeni bir tweet daha attı: "Sağlık Bakanı Sayın Koca, telefon ederek twitte atılan belgenin 2020’de yapılan bir K vitamini olduğunu açıkladı."

Prof. Dr. Kurugöl: Sağlık ocaklarında bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldı
KORONAVİRÜS
Prof. Dr. Kurugöl: Sağlık ocaklarında bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldı
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