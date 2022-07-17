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POLİTİKA

Ümit Özdağ'ın 'Suriyeliler küçük çocuğa kezzap attı' yalanı elinde patladı

Sığınmacılara yönelik provokasyonlarına devam eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bir yalanı daha elinde patladı. Özdağ'ın Konya'da Suriyeliler tarafından yüzüne kezzap attığını öne sürdüğü çocuğun, akranlarıyla oyun oynadığı sırada saldırıya uğradığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağın Suriyeliler küçük çocuğa kezzap attı yalanı elinde patladı
​Ümit Özdağ'ın 'Suriyeliler küçük çocuğa kezzap attı' yalanı elinde patladı.

Sığınmacılara yönelik ırkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir iddiada bulundu.

Özdağ, Konya’da küçük çocuktan 20 TL isteyen Suriyelilerin küçük çocuğa kezzap attığını öne sürdü.

Çocuğun babası ile de görüştüğünü iddia eden Özdağ, "Şimdi çocuğun babası ile konuştum. Olay 45 gün önce olmuş. Suçlu Suriyeliler yakalanmış, yargı süreci başlamış.1 yabancının başına 1 şey gelince Zafer Partisi kışkırttı diyenlere sorum şu: Bu çocuğun yüzüne 20 TL için kezzap dökenleri kim kışkırttı? Türk düşmanı Suriyeli yalakaları." ifadelerini kullandı.


GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Özdağ'ın Suriyeliler tarafından yüzüne kezzap attığını öne sürdüğü 12 yaşındaki Yusuf İsmail Candan'ın, akranlarıyla oyun oynadığı sırada saldırıya uğradığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Candan, tedavi altına alındı. Olayın ardından kezzabı atan çocuk da yakalandı.

"KEZZAP OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

12 yaşındaki şüpheli attığı sıvının kezzap olduğunu bilmediğini söyledi.

G.E.H, “Oynadığımız yıkık bina içerisinde dolu su bidonu gördüm. Bidonun içerisinde su olduğunu zannederek oyun amaçlı Yusuf’a fırlattım. Dökülen sıvı nedeniyle benim de elim ve ayağımda yanıklar oluştu. Maddenin kezzap olduğunu bilmiyordum” dedi.

G.E.H. ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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