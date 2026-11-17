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Milletvekili Ümit Özlale, Polis Bakım ve Yardım Sandığının (POLSAN) yatırımlarına ilişkin gündeme getirdiği iddiaların ardından, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı yanıtlarla bazı konulardaki soru işaretlerinin giderildiğini açıkladı.

Özlale, POLSAN ile TERA arasında geçmişte yapılan sözleşmenin yenilenmediğini, söz konusu anlaşmanın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin görev döneminden önce imzalandığını belirtti.

POLSAN iddialarını gündeme getiren Özlale geri adım attı

Astra Portföy’ün ELZ fonuyla ilgili yetkililerden bilgi aldığını aktaran Özlale, işlemin POLSAN’ın bilgisi dışında portföy yönetimi şirketi tarafından gerçekleştirildiğinin ve zararın şirketin değerlendirme hatasından kaynaklandığının kendisine bildirildiğini söyledi.

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POLSAN’ın yönetim yapısındaki değişikliğin fon piyasasındaki gelişmelerle bağlantılı olabileceğini öne süren Özlale, düzenlemeye ilişkin çalışmaların yaklaşık bir ay önceden başladığının açıklanması üzerine “O konuda da aydınlandık.” dedi.

Bakan Çiftçi: İddialar tamamen gerçek dışı

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, “POLSAN ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına ilişkin iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Yaklaşık 80 milyar TL büyüklüğe ulaşan POLSAN fonlarındaki her bir kuruş, kahraman polislerimizin bize emanetidir. Kurumlarımızın herhangi bir zararı bulunmamaktadır” ifadesini kullanmıştı.

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