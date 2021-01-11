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ANKARA

Ümitcan Uygun'un yakınları Anadolu Ajansı ekibine saldırdı

Ümitcan Uygun'un yakınları Anadolu Ajansı ekibine saldırdı

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Uygun'un yakınları, adliye çıkışında görüntü alan Anadolu Ajansı ekibine saldırıda bulundu

Haber Merkezi AA
Ümitcan Uygun tutuklandı.
Ümitcan Uygun tutuklandı.

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun'un yakınları, adliye çıkışında görüntü alan Anadolu Ajansı (AA) ekibine saldırdı.

Uygun, sosyal medyadaki görüntüleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği Ankara Adliyesinde nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ümitcan Uygun polis tarafından cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada görüntü almak isteyen AA kameramanı Mustafa Vergiveren ile foto muhabiri Doğukan Keskinkılıç, Uygun'un yakınlarının saldırısına uğradı.

Saldırganların, görüntü aldığı sırada darbettikleri AA kameramanı Mustafa Vergiveren yere düştü. Saldırganlar, Vergiveren'e yerde de tekme attı.

Adliyenin güvenlik görevlisi ayırdı

Fotomuhabiri Keskinkılıç'a da vurmak isteyen saldırganlar, adliyenin güvenlik görevlilerince engellendi. AA ekibine tehdit ve hakarette bulunan saldırganlar, Uygun'un avukatı tarafından taksiye bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

AA ekibinin sağlık durumunun iyi olduğu, saldırganlardan şikayetçi olunacağı öğrenildi.

Aleyna Çakır’ın ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun uyuşturucudan tutuklandı
GÜNDEM
Aleyna Çakır’ın ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun uyuşturucudan tutuklandı

Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme: Anne Gülay Uygun ölü bulundu, açıklamalar peş peşe geldi
OYNAT 03:21
Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme: Anne Gülay Uygun ölü bulundu, açıklamalar peş peşe geldi
Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.

Bir tanığın Müge Anlı canlı yayınına katılarak Gülay Uygun'un genç kızları gece hayatına teşvik ettiği iddiaları üzerine 'yurt annesi' olarak bilinen Gülay Uygun hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri soruşturma başlatmıştı.

Annesinin cesedinin bulunduğu yere gelen Ümitcan Uygun, ilk kez sessizliğini bozdu. Annesi hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösteren Ümitcan Uygun, 'Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim' dedi.


Uygun ailesinin avukatı Çağatay Cengiz, 'Bazı medya maymunları, bu aileyi yok etmek için çeşitli tiyatroları yapmışlardır. Masum bir kadına atılan iftiradır. O kadın, bu iftirayı kendine yedirememiştir. Biz süreci yargı çerçevesinde takip edeceğiz. Gülay Uygun, intihar mektubu da bırakmıştır. Ne olacak şimdi, nasıl geri gelecek Gülay' ifadelerini kullandı.


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