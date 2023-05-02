Ümraniye Belediyesi’nden 4 günde sekiz açılış birden

2019’da yapılan yerel seçimlerde, Başkan İsmet Yıldırım’ın göreve gelmesiyle birlikte hızlı bir değişim sürecine giren Ümraniye, art arda açılışlara ev sahipliği yapıyor. Atatürk Mahallesi’nde Muhtarlık Binası ve İkinci Bahar Kıraathanesi, Dudullu’da Tarihi Adile Sultan Çeşmesi’nin ihyası ve çevre düzenlemesi, Armağanevler Mahallesi’nde cami açılışı ve çevre düzenlemesi, Madenler Mahallesi’nde 16 dönümlük arazi üzerinde hayata geçirilen Celal Erdoğan Parkı, Yukarı Dudullu Mahallesi’nde bulunan Şehit Emre Büyükyıldırım Aile Sağlığı Merkezi, Necip Fazıl Mahallesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi ve Bölge Parkı’nın çalışmaları kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı.

Dört günde sekiz eserin açılışını yaptıklarının altını çizerek konuyla ilgili açıklamada bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra adeta şehrin kaderini değiştirdi. Yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle belediyeciliğin tanımını yeniden yapan Cumhurbaşkanımız, bizlere de yeni bir ufuk çizdi. AK Parti’nin belediyecilik ve siyaset anlayışı, eser ve hizmet merkezli bir anlayıştır. Bizler laf değil, hizmet üretiyoruz. Ümraniye’mizde bugüne kadar birçok kalıcı eserin altına imza attık. Komşularımızın her şeyin en iyisine layık olduğuna inanıyoruz. Bundan sonra da bu doğrultuda çalışmaya ve eser üretmeye devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız bu eserler halkımıza ve Ümraniye’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.