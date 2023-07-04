Ümraniye Müzik Akademisi yıl sonu konseri bir ilke sahne oldu

Müziği orkestrasıyla, opera eğitimi alan Şükrü Midillioğlu tarafından seslendirildi.

Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle Akademi Ümraniye Müzik Kursu Yıl Sonu konseri düzenlendi. Sanatseverleri bir araya getiren konserde, Batı ve Türk müziğinin önemli eserleri kursta eğitim gören öğrenciler tarafından seslendirildi.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde 29 müzisyen sahne aldı. Konserin ilk bölümünde; solo, duo ve trio icralar gerçekleştirilirken ikinci bölümde ise; Akademi Ümraniye Müzik Kursu’nda yetiştirilen öğrencilerden oluşan orkestra ile şan ve opera bölümünde eğitimine devam eden öğrenciler eserleri birlikte seslendirdi.

Ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi