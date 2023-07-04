|
Gündem

Ümraniye Müzik Akademisi yıl sonu konseri bir ilke sahne oldu

Akademi Ümraniye Müzik Kursu Yıl Sonu konseri Ümraniyeli sanatseverleri bir araya getirdi. 29 müzisyenin sahne aldığı konserde, zengin repertuvarın yanı sıra Sovyet besteci Vasily Solovyov-Sedoi tarafından bestelenen Moscow Nights adlı eser Türk müziği orkestrasıyla, opera eğitimi alan Şükrü Midillioğlu tarafından seslendirildi.

Haber Merkezi
16:22 . 4/07/2023 Salı
Diğer
Ümraniye Müzik Akademisi yıl sonu konseri bir ilke sahne oldu

Ümraniye Müzik Akademisi yıl sonu konseri bir ilke sahne oldu

Müziği orkestrasıyla, opera eğitimi alan Şükrü Midillioğlu tarafından seslendirildi.

Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle Akademi Ümraniye Müzik Kursu Yıl Sonu konseri düzenlendi. Sanatseverleri bir araya getiren konserde, Batı ve Türk müziğinin önemli eserleri kursta eğitim gören öğrenciler tarafından seslendirildi.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde 29 müzisyen sahne aldı. Konserin ilk bölümünde; solo, duo ve trio icralar gerçekleştirilirken ikinci bölümde ise; Akademi Ümraniye Müzik Kursu’nda yetiştirilen öğrencilerden oluşan orkestra ile şan ve opera bölümünde eğitimine devam eden öğrenciler eserleri birlikte seslendirdi.

Ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi

Antonio Vivaldi, Luigi Boccherini, Antonin Dvorak, Eric Satie, Oskar Rieding, Tanburi Cemil Bey, Hamamizade İsmail Dede Efendi, Âşık Veysel ve Necip Celal Andel gibi sanatçıların eserlerinin seslendirildiği konser bir ilke sahne oldu. Ünlü Sovyet besteci Vasily Solovyov-Sedoi tarafından bestelenen Moscow Nights adlı eser, opera eğitimi alan Şükrü Midillioğlu ve Türk müziği orkestrası tarafından icra edildi.

#ümraniye
#müzik
#konser
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tapuda devrim gibi uygulama başladı: Noterden tapu satışı nasıl yapılacak?