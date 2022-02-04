Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın

Alınan bilgiye göre, İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Alınan bilgiye göre, İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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