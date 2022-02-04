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İSTANBUL

Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın

Ümraniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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Haber Merkezi DHA
Ümraniye T Tipi Cezaevinde yangın
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Alınan bilgiye göre, İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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