Ümraniye'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Sporcuların ve diğer vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da gençlerle birlikte en ön safta yer aldı. Mehter takımı eşliğinde marşlar söyleyerek yürüyen vatandaşlar, konser alanında yürüyüşü sonlandırdı. Kutlamalar kapsamında sahne alan İlyas Yalçıntaş’ın şarkılarına alandaki onlarca genç hep bir ağızdan eşlik etti.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Ümraniye Alemdağ Caddesi’nde gençlerle birlikteyiz. Gençlerin tutkun olduğu İlyas Yalçıntaş da bizimle birlikte. Gençlerimizi seviyoruz, Ümraniye’de de 120 bine yakın gencimiz var. Bu sebeple onlara spor, müzik, sanat, kütüphane, seyahat gibi birçok etkinlik sağlıyor ve onlarla beraber oluyoruz. Bugün onların bayramı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıkmasıyla gençliğe, gençlik bayramını hediye etti. Dünyada gençlik ya da çocuk bayramı olan başka yerler var mı? Sadece Türkiye’de var. Bu günler çocuklarımıza motivasyon sağlıyor, ruhlarını okşuyor, onlara Çanakkale ve Türk milletinin ruhunu, Türkiye’nin ne olduğunu öğretiyor” dedi.